Parque do Sabiá é principal opção de lazer gratuito da cidade

O Parque do Sabiá e seus inúmeros espaços são uma boa alternativa se exercitar, relaxar ou divertir durante o fim de semana. Os visitantes encontram atividades variadas no local, como as visitas ao zoológico e aquário, disponíveis durante todo o fim de semana, das 8h às 17h. Quadras poliesportivas, quadras de areia, pista de caminhada e brinquedos do Mundo da Criança ficam disponíveis aos frequentadores em tempo integral.

Rose Bezerra, moradora do bairro Segismundo Pereira, aproveita os fins de semana para trazer filhos e sobrinhos para se divertirem no Parque do Sabiá. “Acho o Parque muito legal, porque é um lugar aberto, onde a gente consegue ter um lazer acessível. Nota 10 para a conservação, que tem lixeiras por todas as partes, avisos e pessoas trabalhando pra manter tudo limpinho”, enfatiza.

Esporte

Além da programação padrão, os equipamentos da Futel recebem jogos das quartas de final da Copa Futel de Futebol, nas categorias adulto e master. No sábado (20), acontecem os quatro jogos do máster, enquanto os outros quatro da modalidade adulta serão realizados no domingo (21). Os jogos serão em quatro diferentes poliesportivos, de acordo com tabela divulgada.

SE LIGUE NA PROGRAMAÇÃO!

Sábado (20)

Mega Feirão de Automóveis

Local: Estacionamento Estádio Parque do Sabiá

Horário: 8h às 18h

Caminhada contra a obesidade

Local: Parque do Sabiá – Quiosque central

Horário: 14h

Quartas da Copa Futel de Futebol Master

Local: Poliesportivos Luizote de Freitas, Patrimônio, Santa Luzia e Sabiazinho

Horário: 15h

Domingo (21)

2ª Caminhada Educa Viva

Local: Parque do Sabiá – Quiosque multiuso

Horário: 8h

Cerimônia de encerramento Olimpíadas Universitárias

Local: Arena Sabiazinho

Horário: 8h às 18h

Quartas da Copa Futel de Futebol Adulto

Local: Poliesportivos Jardim Brasília, Patrimônio, Luizote e Sabiazinho

Horário: 15h

Atividades no Parque do Sabiá

– Pedalinho – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Trenzinho – domingo, das 10 às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Ciclofaixa – Segunda a sábado das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Patins – Segunda à sexta das 10h às 16h (Exceto feriados)

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – terça a domingo, das 8h às 17h

SECOM