Parque do Sabiá é opção gratuita para aproveitar o início das férias

Com o início das férias escolares, o Parque do Sabiá recebe um maior número de famílias que buscam oferecer momentos de lazer aos seus filhos. O parque infantil no Mundo da Criança, por exemplo, é um dos maiores atrativos do complexo. Lá, a criançada pode aproveitar mais de 50 brinquedos, fazer novos amigos, desenvolver suas habilidades motoras e até fazer um delicioso piquenique. Enquanto isso, os pais e familiares desfrutam dos benefícios do contato com a natureza.

O passeio de pedalinho pela lagoa é outra atividade muito procurada por pessoas de todas as idades. A atividade funciona aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Ainda no parque, visitar o aquário municipal e o zoológico é certeza de diversão e conhecimento, já que o passeio impressiona pela variedade de animais. Enquanto o aquário possui cerca de 30 espécies de peixes, o zoológico conta com mais de 250 animais. Ambos funcionam diariamente, das 8h às 17h, sendo que o zoológico fecha às segundas-feiras para manutenção.

Outras atividades do final de semana

Para este fim de semana, a Futel realiza uma promoção de faixas do karate das turmas de iniciação esportiva. O evento acontece neste sábado (14), no núcleo esportivo Lagoinha, a partir das 8h, e é aberto ao público. Além disso, o domingo (15) será marcado pela final entre Uberlândia Esporte e Granada B, pelo Campeonato Juvenil da LUF. Os organizadores esperam atrair um grande público para a partida, que será a partir das 10h no Estádio Airton Borges.

Confira a agenda de eventos deste fim de semana!

Sábado – 14/07

Promoção de faixas karate

Local: Núcleo Esportivo Lagoinha

Horário: 8h às 11h

Octogonal de Vôlei – Preparação para o JIMI

Local: Poliesportivo Patrimônio

Horário: 8h às 22h

Campeonato de Futebol

Local: Arena Sabiazinho

Horário: 8h às 17h

Torneio Internacional Arcus Sistemas de Vôlei Feminino

Local: Arena Sabiazinho

Horário: das 18h às 21h

Domingo – 15/07

Final do Campeonato Juvenil da Liga Uberlandense de Futebol

Local: Estádio Airton Borges

Horário: 10h

Octogonal de Vôlei – Preparação para o JIMI

Local: Poliesportivo Patrimônio

Horário: 8h às 22h

Dia Internacional da Dança Circular

Local: Quiosque Central

Horário: 9h às 11h

Torneio Internacional Arcus Sistemas de Vôlei Feminino

Local: Arena Sabiazinho

Horário: das 14h30 às 18h

Outras atividades

– Pedalinho – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – sábado e domingos, das 8h às 17

SECOM