‘Parque da Represa’, no bairro Luizote de Freitas, será revitalizado

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, começam nesta semana os trabalhos de revitalização do Parque da Represa, no bairro Luizote de Freitas, zona oeste de Uberlândia. Localizado no entorno da lagoa (entre as ruas Doutor João Manuel Tannus com Genarino Cazabona e Osvaldo Samora), o local contará com novidades em seus 6,6 mil m² de área, como os mil metros de piso drenado (sistema que absorve á agua da chuva e impede a compactação do solo), por exemplo.

O local vai receber parque infantil, área de jogos e descanso, academia de ginástica, deck sobre a represa e diversas outras melhorias. A revitalização está avaliada em R$ 1 milhão. Desde a década de 1980 a área já era protegida, mas o parque foi criado em novembro de 1997.

Na última semana, foi feita uma campanha educativa com a comunidade do bairro para esclarecer como será o processo de revitalização do parque. A obra será realizada pelo Dmae, por meio de licitação para escolha da empresa que vai executar a obra, que ocorrerá no próximo mês.

Para a revitalização do espaço, será necessário fazer algumas adequações nas calçadas e na barragem da represa. A intenção é melhorar as condições fitossanitárias e a acessibilidade no parque (tanto na área interna, quanto na área externa). “Ressaltamos que o plantio de mudas de espécies arbóreas adequadas para o local está contemplado no projeto, incluindo espécies nativas. A implantação de equipamentos de lazer e outras melhorias também estão previstas”, explica Raquel Mendes Carvalho, arquiteta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, responsável pelo projeto.

Localizado em uma das nascentes do Córrego do Óleo, o parque contará ainda com dispositivos para lixo úmido e seco (reciclável). Uma forma de fazer com que a comunidade continue a ajudar a preservar a natureza. “É uma área de grande utilidade para os moradores daquela região. O que iremos fazer é promover mais momentos de entretenimento, esporte e integração da comunidade no parque”, afirmou Sérgio Vieira Attie, diretor Geral do Dmae.

Melhorias previstas para o Parque da Represa, também conhecido como o Parque Linear do Luizote:

– Projeto paisagístico com plantio de novas mudas;

– Instalação de bebedouros;

– Instalação bancos;

– Instalação de 26 lixeiras, em 13 pares, uma para lixo seco e outra para lixo úmido;

– Mesa para jogos;

– Aparelhos de ginástica;

– Estações de alongamento;

– Playground com escorregador, escalada, gangorras e balanços;

– Calçadas e áreas em piso drenante (que absorve a água impedindo a compactação do solo);

– Substituição do alambrado por guarda-corpo;

– Instalação de deck sobre a barragem/lagoa da Rua Doutor João Manuel Tannús

SECOM