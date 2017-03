Paróquias iniciam Quaresma com a Missa de Cinzas nesta quarta-feira (01)

O Centro de Comunicação Diocesano divulga a todos os fiéis da Diocese de Uberlândia, os horários da Missas de Cinzas, que serão celebradas nas Paróquias e Comunidades da Diocese de Uberlândia. Na próxima quarta-feira (01) a Igreja dará início ao tempo da Quaresma. Com a Missa de Cinzas, os fiéis iniciam este tempo favorável para a reconciliação com Deus.

Confira as Paróquias, Comunidades e os horários:

Paróquia Cristo Redentor

Com. Menino Jesus – 08h

Igreja Matriz Cristo Redentor – 19h30

Catedral Santa Teresinha

Igreja Catedral – 7h, 12h, 15h, 18h e 19h30

Capela Sagrada Família – 19h30

Capela Nossa Senhora do Rosário – 10h e 18h

Paróquia São Benedito

Comunidade Santa Ana – 18h

Igreja Matriz São Benedito – 19h30

Paróquia São Francisco de Assis (Tubalina)

Igreja Matriz – 19h30

Paróquia Santa Rosa de Lima

Igreja Matriz – 07h30 e 19h30

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Igreja Matriz – 19h

Paroquia Nossa Senhora de Guadalupe

Igreja Matriz – 19h30

Paróquia Bom Jesus

Com. Matriz – 07h e 19h

Com. Santíssima Trindade – 18h

Com. Nossa Senhora de Lourdes – 19h30

Paróquia Cristo Rei

Igreja Matriz – 19h30

Paróquia Nossa Senhora da Abadia (Patrimônio)

Igreja Matriz -19h

Paróquia Divino Espírito Santo

Igreja Matriz – 19h30

Paróquia São Mateus

Igreja Matriz – 19h

Paróquia São Cristóvão

Comunidade Nossa Senhora da Piedade – 08h

Igreja Matriz São Cristóvão – 09h30 e 17h30

Comunidade São João Bosco – 18h

Paróquia são José

Igreja Matriz – 19h30

Paróquia São Judas Tadeu

Igreja Matriz – 07h, 16h e 19h.

Com. Rainha da Paz – 08h30.

Com. N.Sra de Lourdes – 19h

Paróquia São Sebastião

Igreja Matriz – 07h e 19h30

Com. Nossa Senhora Auxiliadora – 19h30

Com. São Jerônimo – 19h30

Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida

07h, 09h, 12h, 16h30, 18h e 19h

Paróquia Sagrada Família

Com. Nossa Senhora da Esperança – 19h30

Com. Santo Expedito – 19h30