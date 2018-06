Paratletas estreiam em meia maratona neste fim de semana

Em 2018, as corridas de rua passaram a integrar o calendário oficial de eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Será a primeira vez que eventos de rua vão ter Ranking Brasileiro. Neste domingo (10), acontece a 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Os atletas de Uberlândia Carlos Lopes e João santos, ambos com deficiência visual, farão suas estreias na competição.

Carlos Lopes (classe T12) e João dos Santos (classe T13), que integram a equipe Minas Olímpica Uberlândia/Futel, vão competir na meia maratona. “Os dois atletas estão na sua melhor forma. Além dos treinos diários, os atletas participaram de várias corridas de rua em Uberlândia neste primeiro semestre. O destaque é para a Corrida da Infantaria, onde Carlos Lopes foi campeão na sua categoria, correndo entre pessoas sem deficiência, e João dos Santos campeão na categoria paralímpica”, disse Leandro Garcia, professor da Futel e treinador dos dois corredores.

Ambos paratletas receberam nesta tarde o kit obrigatório para participação na prova. O retorno dos dois a Uberlândia está prevista para quinta-feira (14).