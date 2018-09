Paratletas de Uberlândia disputam o Brasileiro de Atletismo em SP

O Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo sedia de sexta-feira (28) a domingo (30), o Campeonato Brasileiro de Atletismo, com participação de mais de 500 paratletas de todo o Brasil, que vão competir em provas de arremessos, pista e saltos. Uberlândia será representado por 32 atletas da equipe Minas Olímpica/Futel e outros três do time CDDU/Futel.

A disputa é a última do ano na modalidade que contou, ao longo de 2018, com quatro etapas regionais (Norte e Nordeste, Centro-Leste, Rio/ Sul e São Paulo) e duas nacionais, em que os atletas pontuaram para se classificar para esta etapa. Os oito melhores em cada classe puderam se inscrever e os resultados da competição já serão usados como base para a preparação dos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019.

Destaques

Entre os atletas de Uberlândia, um dos destaques é Clayton Pacheco, recordista brasileiro em salto triplo e, desde 2005, no salto em distância. O paratleta, que completa 20 anos de carreira, está confiante para a disputa do Brasileiro. “Estou bem preparado e feliz com a oportunidade de mais uma vez, competir em um evento tão importante. Apesar de deter dois recordes, quem sabe consigo superar essas mercas”, disse Pacheco.

Outro destaque na delegação uberlandense, o medalhista paralímpico Rodrigo Parreira, também está confiante na conquista do pentacampeonato brasileiro nos 100m e no salto em distância. “Além dessas duas provas, vou competir pela primeira vez nos 400 metros rasos. Espero fazer uma boa competição e quem sabe faturar medalhas”, disse.

O Campeonato Brasileiro será disputado nas provas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m e 5000m, além dos saltos em distância, em altura e triplo, e ainda nos arremessos de peso, disco, dardo e club. “Nossos atletas vão competir em todas as provas. Todos estão preparados e confiantes em bons resultados”, disse Leandro Garcia, professor da Futel e um dos técnicos das equipes de Uberlândia.

Saiba quais são os principais destaques das equipes de Uberlândia:

– Rodrigo Parreira – medalhista paralímpico (Rio 2016) nos 100m (bronze) e salto em distância (prata) e tetracampeão brasileiro nas duas modalidades

– Clayton Pacheco – recordista brasileiro desde 2005 no salto em distância e desde 2019 no salto triplo

– Lunier Carvalho – busca o oitavo título brasileiro no lançamento do disco

– Mauro Evaristo – quarto lugar na Rio 2016 e busca o penta no arremesso de peso

– Nauane Nunes – recordista brasileira no lançamento do disco e dardo

– Rafaela de Paula – vice-campeã brasileira no lançamento de disco. Busca o primeiro título brasileiro

Fique ligado!

O quê: Campeonato Brasileiro de Atletismo

Onde: CT Paralímpico – São Paulo

Quando: 28 a 39 de setembro

