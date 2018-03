Paratletas de Uberlândia competem em Aracaju neste fim de semana

A equipe de halterofilismo da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia (CDDU) participa, de 23 a 25 deste mês, da 1ª Fase Nacional de Halterofilismo Paralímpico do Circuito Loterias Caixa. A competição reunirá 89 atletas da modalidade e acontecerá na Universidade Tiradentes, em Aracajú (SE). Uberlândia será representada por 13 halterofilistas.

A delegação viaja nesta quinta (22) e retorna a Uberlândia na próxima segunda-feira (26), após o encerramento da competição. Esta será a primeira de quatro fases nacionais de halterofilismo do Circuito de Loterias Caixa. O evento reúne os melhores na modalidade, como Elizete Araújo, Mateus Silva e Rodrigo Marques, paratletas uberlandenses que foram campeões brasileiros no ano passado em suas respectivas categorias.

Para Wéverton Santos, técnico da equipe, este será o primeiro teste de 2018. “Vamos dar o pontapé inicial no calendário de competições deste ano e com isso, poderei avaliar as dificuldades e os detalhes que devem ser ajustados para os próximos desafios. De qualquer forma, as expectativas são altas para o Circuito”, disse.

SECOM