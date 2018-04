Paralisação de ônibus pega população de surpresa

Nesta quarta-feira (18) trabalhadores do transporte coletivo urbano de Uberlândia fazem uma paralisação para reivindicar reajuste salarial e cobrar das empresas melhores condições de trabalho. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia (Sinttrurb), as negociações de aumento salarial se arrastam desde o final de 2017. Na última quinta-feira (12), houve uma assembleia com a categoria onde foi rejeitada a proposta apresentada pela classe patronal. O sindicato deliberou para decretar o estado de greve. Ainda não há informações sobre a adesão dos trabalhadores à paralisação, mas o Sinttrurb informou que estão mantidos 60% da frota de ônibus conforme ordem judicial.