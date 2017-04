Parabéns à Petrobras pelo novo aumento! – Radiografia com Marcos Maracanã

Oportunismo

Parabenizo a Petrobrás por escolher o feriado pra subir os preços da gasolina e do diesel. Serve pra que? Quero perguntar a você leitor. Pra que estão servindo estas delações? Não prende ninguém, não se devolve o dinheiro e pior: todos estão dando de santinhos.

Passarela da Discórdia eterna

Durante quatro anos a passarela foi abandonada, deixada de lado, foi vandalizada, destruída, tudo pra ser usada como arma política, e agora continua sendo usada. O vereador Adriano Zago entrou na justiça pedindo a paralisação das obras… Ele alega que sete mil pessoas são prejudicadas por dia naquele local. E agora José?

Falha do ser Humano

Por que será que a comunicação presencial entre pessoas está cada dia mais escassa?

Cadê o dinheiro?

Muito difícil o dinheiro roubado aqui no Brasil e levado pra o exterior ser repatriado. Essa turma não deixou rastro. Estavam preparados pra roubar sem deixar pista. Roubaram tudo. Eu sempre afirmei: “depois da Copa do Mundo e Olimpíadas iríamos sentir o peso da corrupção. Veja no que deu… roubaram demais”.

De novo não né…

Vou perguntar aqui… será que teremos a desfaçatez de reeleger em 2018 esses mesmos que ai estão? Mudanças Já! O sistema eleitoral precisa ser totalmente modificado. Nem sempre os bem intencionados conseguem se eleger. Será que teremos coragem de reeleger esta turma que ai esta hoje?

Se aprovarem a reforma da previdência como quer o governo, podemos instituir um novo slogan: “Brasil… Um país de Bobos”. Se o judiciário não efetuar uma força tarefa pra julgar todos da Lava Jato todos sairão impunes.