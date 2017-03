Para roubar loja em shopping, homem se esconde em sofá e plano dá errado

Na madrugada desta quarta-feira (08), um homem foi preso por suspeita de tentativa de golpe em uma loja de eletrodomésticos dentro de um shopping, no bairro Tibery, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou na loja por volta de 21h30 e se escondeu dentro de um sofá, até que o estabelecimento fosse fechado.

O videomonitoramento do shopping flagrou o homem dentro da loja e conseguiu render o rapaz até a chegada da polícia. A suspeita é que ele poderia realizar furtos de objetos pequenos e quando a loja fosse aberta no dia seguinte, ele fugiria com os produtos furtados. O jovem não portava documentos e foi encaminhado para delegacia de plantão para prestar esclarecimentos.