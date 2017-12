PaQua lança “Terremoto” e aposta em mistura com funk para o verão

Depois do sucesso do DVD “Ao Vivo Praia”, que trouxe canções como “Contrato de Prazer” e “Acorda Sol”, com participação de Bruninho & Davi, grupo lança novo clipe e música nesta 6ª (15)



Pra fechar com chave de ouro um ano de muitas conquistas, com mais de 150 shows e colhendo os frutos da parceria com a Som Livre, o PaQua se prepara para um novo lançamento. “Terremoto” chega hoje a todas as rádios do Brasil, e o clipe já pode ser conferido no canal oficial do grupo.

Conhecido pela mistura de gêneros musicais, o PaQua alia o funk ao estilo próprio, e “Terremoto” traduz bem as características do grupo: animação, irreverência, dança e energia, e tem tudo para ser um dos hits do verão.

A canção é uma composição de Thales Lessa, que assina outros sucessos, como “Caso Indefinido”, de Cristiano Araújo, e tem a produção de Junior Melo, responsável pelo último álbum da dupla Bruno & Marrone. O clipe foi gravado em uma casa noturna de Uberlândia.

No YouTube e nas plataformas digitais já são mais de 5 milhões de acesso às músicas do PaQua. A partir desta 6ª, 15/12, “Terremoto” promete conquistar o público e aumentar ainda mais esses números.