Pai e filho são condenados a 9 anos por tentativa de homicídio contra o promotor

Foram condenados na madrugada desta quinta-feira (30), pai e filho que tentaram matar o promotor Marcus Vinícius . Eles foram sentenciados em 9 anos e 4 meses em regime fechado, a dupla já cumpriu um quinto da pena. O julgamento aconteceu no Salão do Juri do Fórum Abelardo Penna, em Uberlândia e durou, aproximadamente 16 horas.

Houve momentos de tensão, durante o juri, entre promotoria e defesa, com réplicas e tréplicas. A sessão foi presidida pelo juiz Dimas de Paula, e por parte da promotoria no papel da acusação foi Luciana Teixeira Rezende. No total, sete pessoas da comunidade, compõem o Conselho de Sentença que tem o papel fundamental de decidir o destino do réu. Durante toda tarde e noite, três testemunhas de acusação e quatro de defesa foram ouvidas.

Pai e filho foram condenados por tentativa de homicídio duplamente qualificado e por impossibilidade de defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2015, em Monte Carmelo.

Julianno é acusado de disparar 15 vezes contra o veículo do promotor Marcus Vinicius. O crime, foi a mando do pai Valdelei, que foi ex presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo. Três disparos acertaram as costas da vítima que chegou a ser internado na UTI.

A tentativa de matar o promotor, teria começado depois que Valdelei passou a ser investigado na Operação “Feliz Ano Novo”, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. O objetivo era apurar possíveis irregularidades com o dinheiro público do município.

Valdelei, voltou para o presídio de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho, Julianno, retornou para a penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte.