Pagamento de 13º salário para servidores da Educação acontece nesta sexta-feira

A Prefeitura de Uberlândia informa que a segunda parcela do 13º salário de todos os servidores da Educação, será creditada em conta nesta sexta-feira (23), com recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Este dinheiro só pode ser utilizado com os profissionais da Educação, que representam mais de 60% do quadro efetivo do Município de Uberlândia.

Com relação aos demais servidores, a Prefeitura de Uberlândia espera quitar até a próxima semana, pois nos últimos dias foi obrigada a investir mais de 12 milhões em recursos próprios, para suprir o atraso de repasses do Fundo Nacional de Saúde, que é de responsabilidade do Governo Federal e até repasses em atraso do Governo Estadual, principalmente em relação ao custeio do Hospital Municipal.