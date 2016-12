Pagamento antecipado de IPVA garante desconto para proprietários de veículos

Com o objetivo de aproveitar os 3% de desconto no pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), proprietários de veículos já 2017 já atrai muita gente aos bancos para pagamento do tributo. A tabela traz também uma redução de 4,4% na base de cálculo.

O pagamento do IPVA pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número do RENAVAM do veículo.

Os agentes arrecadadores autorizados a receber os tributos são: Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal, Bradesco, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Santander e SICOOB.

Outra novidade é que o contribuinte pode baixar o aplicativo IPVA-MG, para smartphones e tablets, disponível para gratuitamente nas versões IOS, Android e Windows Phone e consultar os valores a pagar, informando o número do RENAVAM ou Marca/Modelo. Há opções ainda pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) e pelo telefone 155 do LIGMINAS.

Do total do valor apurado com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

OTempo