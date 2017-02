Padre Fábio faz show acústico em Uberlândia

“O Sagrado dos Dias”, Show será oportunidade única de contato com o artista

No mês de abril, Uberlândia vai receber o show do Padre Fábio de Melo que se apresentará no formato acústico, com a promessa de emocionar o público. O evento será realizado em uma quinta-feira, 06, às 20h, no Center Convention.

Com mais de 15 anos de carreira como músico, Padre Fábio de Melo possui 19 álbuns lançados e milhões de unidades vendidas no Brasil e no exterior. O show que será realizado em Uberlândia faz parte da turnê para divulgar seu novo trabalho “O Sagrado dos Dias” e conta com o quarteto: Mauricio Piassarollo (Teclados), Peter Mesquita (Baixo), Boyna (Violões e Guitarra) e Kabé Pinheiro (percussão).

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na Livraria Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Afonso Pena, 1825, ou pelo site www.ingressomg.com.br. Mais informações na página do evento no Facebook https://www.facebook.com/ events/437119669953406/

O Show

Neste show de rara beleza, no qual a palavra se mistura à canção, Padre Fábio de Melo reúne grandes clássicos da MPB e composições autorais que se tornaram sucessos em sua carreira.

“Este show é uma oportunidade de evangelizar, também, a partir da cultura popular brasileira, porque o show traz muitas músicas do nosso cancioneiro. E é uma forma que temos de garimpar Deus nestas situações, nestas oportunidades, nestas manifestações artísticas de compositores que nem tiveram um desejo de falar de maneira religiosa, mas, acabaram falando. E utilizamos tudo isso para unir ao nosso discurso. De alguma maneira, a gente escuta uma música e ela nos devolve à cena, às situações, às pessoas, e esse é o grande desejo do show, eu digo que é uma viagem musical. Porque eu começo resgatando músicas que fizeram parte da minha infância e estão me dando significados diferentes, hoje. E as pessoas acabam se identificando com isso, também”, explica Padre Fábio de Melo.

Serviço:

O que: Show O Sagrado dos Dias com Padre Fábio de Melo

Onde: Center Convention

Quando: 6/4, às 20h

Ingressos: Livraria Nossa Senhora Aparecida ou www.ingressomg.com.br