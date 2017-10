Pabllo Vittar estreia a “Festa da Pabllo”, evento itinerante que rodará o Brasil

Depois dos sucessos dos hits “K.O.”, “Nêga” e “Corpo Sensual” – a música mais tocada no Spotify Brasil -, Pabllo Vittar vem com mais uma novidade que promete arrastar fãs de diversos lugares do Brasil. No próximo dia , estreia a “Festa da Pabllo” em Uberlândia (MG). No dia seguinte (21.10), o evento chega ao Rio (RJ). Com o símbolo da diversidade e repleta de convidados especiais, a festa tem como objetivo levar a representatividade de Pabllo Vittar para rodar o país. Em Uberlândia, já estão confirmadas as cantoras MC Linn da Quebrada, Lia Clark, Gloria Groove, Mulher Pepita e Preta Gil – que também fará parte da apresentação no Rio. Em breve, outras atrações serão confirmadas para a capital carioca. “ Esse evento é um sonho realizado e vai poder dar voz a um time de mulheres e amigas que estiveram ao meu lado desde o início da carreira. A Festa da Pabllo celebra a representatividade com muita música e diversão. Estou muito feliz por mais uma conquista. E se preparem que ainda é só o começo, manas. Vem com a gente se divertir muito”, disse Pabllo Vittar, que promete hits e muitas músicas do álbum “Vai Passar Mal”. Em breve, outros estados do Brasil receberão a festa. Serviço: Festa da Pabllo l Uberlândia-MG Quando: de 2017 Onde: Acrópole Centro de Eventos – Rua José Rezende, 4090 – Uberlândia Ingressos online já disponíveis: https://goo.gl/Zw9p1L Pontos de venda: Chilli Beans Center Shopping e Uberlândia Shopping (apenas cartão de crédito). Neo Salon Hair and Makeup (Boulevard Fundinho) – apenas em dinheiro. Festa da Pabllo l Rio – RJ Quando: de 2017 Onde: Vivo Rio – Avenida Infante Henrique, 85 Rio Ingressos online já disponíveis: http://bit.ly/2yJjuia Pontos de venda: Chilli Beans Shopping Barra e Shopping Rio Sul (apenas cartão de crédito)