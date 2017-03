Outono começa nesta segunda-feira com chuva em Uberlândia

Às 7h29min desta segunda-feira, o verão se despediu para a chegada do outono. O horário marca o chamado equinócio e o dia terá a mesma quantidade de horas do que a noite. A nova estação deve ter temperaturas e volume de chuvas próximas às médias históricas em Uberlândia, segundo o Clima Tempo. Para esta semana estão previstas temperaturas entre 19°C a 31°C. A semana terá predominância de nuvens em todas as regiões, com chuvas isoladas ao longo dos dias. A partir de sexta-feira, o tempo fica mais seco e uma nova frente fria é esperada para os últimos três