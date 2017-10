Os Jogos SESI Etapa Estadual acontecem neste fim de semana em Uberlândia

Competição reúne mais de 800 atletas de todo o Estado

Os Jogos SESI estão completando 20 anos e nesta sexta-feira, 27 de outubro, têm inicio a Etapa Estadual que terá a participação de trabalhadores/atletas representando indústrias de todo o Estado. Nesta fase em Uberlândia participam mais de 800 atletas de 24 municípios, que disputam nas modalidades: Futebol de Campo, Futebol Sete Máster, Futsal, Voleibol, Basquete, Handebol, Peteca, Queimada, Xadrez, Atletismo, Natação e Tênis de Mesa.

Este formato de competição é uma maneira de promover o intercâmbio sociocultural e estreitar as relações entre o capital e o trabalho. “Apostar na qualidade de vida tem sido uma constante nesse mundo cada vez mais competitivo. A busca por resultados, mesclados à atenção para a saúde do trabalhador são diferenciais significativos que demonstram o quanto as indústrias estão atentas ao bem estar dos trabalhadores. E os Jogos SESI mostram como pessoas mais bem condicionadas fisicamente também são mais produtivas no trabalho”, comentou Everton Magalhães Siqueira, presidente da FIEMG Regional Vale do Paranaíba.

A abertura oficial é dia 27 de outubro, às 18 horas, e o período dos jogos de 27 a 29/10. Todas as atividades serão no SESI Virgílio Galassi (Gravatás)

Agenda:

Os Jogos SESI Etapa Estadual – Uberlândia

Abertura Oficial: 27 de outubro, às 18h.

Período do Jogos: de 27 a 29 de outubro

Local: SESI Virgílio Galassi (Gravatás) – R. Nova Ponte, 500 – Jardim dos Gravatas, Uberlândia – MG.