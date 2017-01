Operação tapa-buracos tem 75,6% a mais de serviços do que em período de 2016

A produção da operação tapa-buraco, coordenada pela Secretaria de Obras, somente nos primeiros 12 dias deste mês já supera todo o trabalho realizado pela gestão anterior em todo o mês de janeiro do ano passado. Dados do setor de estoque da secretaria mostram que, neste ano, em noves dias de execução do serviço, 1.122 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para regularizar as pavimentações de ruas e avenidas de Uberlândia. Isso ao passo em que, em janeiro de 2016, 465 toneladas do mesmo material chegaram a ser usados em um mês. Ou seja, uma diferença de produção que chega a ser 75,6% superior agora em relação ao passado.

Os trabalhos realizados somente em nove dias de atividade neste ano já são superiores até mesmo aos realizados durante os seis últimos meses de 2016. Naquele semestre, 1.017 toneladas de massa asfáltica foram utilizados para tapar buracos pela cidade. Isso significa uma maior área pavimentada paliativamente, com maior agilidade na realização do serviço, tendo em vista a necessidade, pois na virada do ano havia uma situação alarmante de risco de acidentes e danos aos veículos que trafegam pelas vias da cidade. O problema se intensifica com as chuvas recorrentes nesta estação do ano.

Cada tonelada de massa asfáltica custa ao Município cerca de R$ 640, em média e, para este ano, há previsão de que sejam investidos até R$ 3 milhões ao todo, no decorrer do exercício, para atenuar de forma significativa a existência de buracos nas vias da cidade. O valor a ser aplicado já estava previsto na execução do orçamento deste ano.

A operação emergencial e intensificada prossegue até o fim de fevereiro, prazo estipulado para que a atual gestão da secretaria consiga tornar todo o município novamente transitável – sobretudo, por onde circula linhas de ônibus. “Como o pavimento é muito antigo, as infiltrações causam fissuras nas vias. Seria necessário fazer um tratamento geral na cidade. Porém, ainda não há recursos. Portanto, vamos focar em um trabalho emergencial de recuperação”, disse o secretario municipal de Obras, Norberto Nunes.

Um mapeamento geral dos buracos também está sendo elaborado por técnicos da pasta bairro a bairro. Ao fim dos trabalhos, em fevereiro, será possível tabular uma quantidade consolidada de aberturas e fissuras que foram novamente pavimentados em toda a cidade.

Dados de massa asfáltica utiliza para operação tapa-buracos

2016

JAN- 465,03 ton

FEV- 638,71 ton.

MAR- 1099,28 ton.

ABR- 1570,75 ton.

MAI- 853,82 ton.

JUN- 419,28 ton.

JUL- 324,37 ton.

AGO- 114,65 ton.

SET- 137,97 ton.

OUT- 163,81 ton.

NOV- 129,64 ton.

DEZ- 146,95 ton.

TOTAL 6064,26 ton.

-2017

JAN – 1122,11 ton. (de 02/01/17 a 12/01/17)

Fonte: Secretaria Municipal de Obras

SECOM