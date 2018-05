Operação do transporte público permanece com frota reduzida até o dia 4 de junho

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) informa que, devido ao desabastecimento de combustíveis em Uberlândia, estendeu para até o dia 4 de junho a autorização emergencial para que as empresas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) atuem com a frota reduzida. A medida temporária, definida em conjunto com as concessionárias, será necessária para garantir a operação do transporte público na cidade diante da situação ocasionada pela paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil.

Entenda

Na prática, a prorrogação da ação dá continuidade temporária à escala de trabalho que reduz a frota de ônibus em 50% fora dos períodos de picos (confira abaixo). Também por conseqüência da ação, os horários habituais dos itinerários de ônibus ainda poderão ser submetidos a alterações e, portanto, os usuários devem ficar atentos. Os fiscais de transportes que trabalham nos terminais ficarão responsáveis por orientar a população sobre a periodicidade das linhas enquanto vigorar a situação.

A Settran informa ainda que permanece, junto às concessionárias, monitorando a situação em busca do restabelecimento completo da prestação do serviço na cidade.

Prazo estendido do plano emergencial de operação do transporte público. Confira como fica o serviço:

Terça-feira (29)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 16h – 50% da frota

– 16h às 20h – 100% da frota

– 20h às 00h – 50% da frota

Quarta-feira (30)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 16h – 50% da frota

– 16h às 20h – 100% da frota

– 20h às 00h – 50% da frota

Quinta-feira (31)

– 5h às 00h – 50% da frota

Sexta-feira (1º de junho)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 16h – 50% da frota

– 16h às 20h – 100% da frota

– 20h às 00h – 50% da frota

Sábado (2)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 00h – 50% da frota

Domingo (3)

– 5h às 00h – 50% da frota

Segunda-feira (4)

– 5h às 9h – 100% da frota

– 9h às 16h – 50% da frota

– 16h às 20h – 100% da frota

– 20h às 00h – 50% da frota

SECOM