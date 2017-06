Operação de combate ao tráfico de drogas em Carmo do Paranaíba tem até helicóptero

Uma operação de combate ao tráfico ilícito de drogas foi desencadeada na manhã desta sexta-feira (23) na cidade de Carmo do Paranaíba. A chamada “Operação Alfa” está sendo conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberaba e conta com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em especial da 10ª Região de Polícia Militar, sediada em Patos de Minas.

O trabalho começou nas primeiras horas do dia e conta com a participação de três promotores de Justiça e de aproximadamente 100 policiais militares. Um helicóptero da PMMG está auxiliando os trabalhos. De acordo com o Gaeco do Ministério Público, a “Operação Alfa” é fruto de cerca de cinco meses de investigação.

Estão sendo cumpridos 31 mandados de prisão preventiva e 35 de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Carmo do Paranaíba. Uma coletiva de imprensa será realizada ainda nesta manhã na sede do Ministério Público de Carmo do Paranaíba para apresentar o resultado da operação.