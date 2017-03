Um ônibus pegou fogo por volta das 16h deste sábado (04), na Avenida Vasconcelos Costas, no bairro Martins, em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pessoas no interior do ônibus que foram retirados pelo motorista.

A linha era T142 – Planalto/Terminal Central, os Bombeiros utilizaram espuma para baixar o fogo. Ainda não se sabe o motivo do incêndio porém a suspeita é de problemas técnicos.

Ninguém ficou ferido.