Ônibus Biblioteca inicia circuito pelos bairros com livros gratuitos

Durante todo mês de junho, a Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira empresta parte do seu acervo para levar ainda mais leitura para os bairros. O responsável por isso é o projeto Ônibus Biblioteca, que percorre vários cantos do município com um verdadeiro acervo de livros sobre rodas. Nesta quarta-feira (6), foi a vez da comunidade do bairro Planalto receber a iniciativa.

Ao todo, 1,8 mil exemplares são transportados pelo veículo, com opções para quem gosta de literatura infantil, infanto-juvenil, estrangeira, brasileira, biografias, religiosidades, filosofia, auto-ajuda, entre outros. Cada local recebe uma visita quinzenalmente. Nesta quinta-feira (7), a partir das 9h, será a vez do bairro Dona Zulmira entrar na rota do projeto. O ônibus estará estacionado na rua das Violas, na altura do número 45, ao lado da Escola Municipal (EM) Guarda Antônio.

Ler faz bem!

De acordo com a diretora da Biblioteca Municipal, Denise Carvalho, o intuito do projeto é democratizar ainda mais a leitura de forma diversificada e interativa com a comunidade. “Queremos que as pessoas passem a gostar ainda mais de ler, apreciar um bom livro e aproximá-las da Biblioteca. É uma variedade de gêneros, com todos os exemplares gratuitos, que favorecem a saúde, bem-estar, memória e o vocabulário”, afirmou.

Como funciona

Após deixar a Biblioteca Municipal, o ônibus adaptado emite uma mensagem sonora para avisar a comunidade no bairro programado até se dirigir a um ponto fixo. O veículo permanece estacionado das 9h às 13h no local de referência. Além de leitores, os moradores da comunidade também podem colaborar. “Se não tivermos aquele livro que o interessado procura, basta ele nos solicitar que procuramos no nosso acervo e o levamos na próxima visita”, ressaltou Denise.

Seja um associado!

Durante a visita do ônibus, os interessados têm a opção de ler no local, ocupando as cadeiras que são disponibilizadas pelo projeto, ou levar o exemplar para casa. Para isso, é necessário se associar. Para efetuar o cadastro, basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No caso de menores de idade, a inscrição é feita mediante a presença dos pais ou responsáveis. A cada visita, aquele que estiver com os livros emprestados deve devolver a obra ou renovar o empréstimo. São permitidos apenas dois títulos por vez.

Confira o itinerário do Ônibus Biblioteca:

– Planalto (dias 6 e 20) – rua Sétimo Spini em frente ao Poli Esportivo Tancredo Neves

– Dona Zulmira (dias 7 e 21) – rua das Violas, ao lado da EM Guarda Antônio

– Tocantins (dias 8 e 22) – rua Joaquim Ferreira Rodrigues, 460, ao lado odo EM Boa Vista

– Laranjeiras (dias 11 e 25) – ruaJordânia, em frente ao CAIC Laranjeiras

– Jardim Holanda (dias 12 e 26) – rua Alameda Rodrigo Pereira de Souza, 34, em frente à EMEI Professora Clesilda Alves Rosa

– Aclimação (dias 13 e 27) – ruaGeraldo Rodrigues Queiroz, próximo à Escola Estadual Presidente Juscelino Kubitscheck

– Jardim das Palmeiras (dias 14 e 28) – rua das Pombas, na praça Theodora Santos

– Liberdade (dias 15 e 29) – avenida Olímpica, na praça Alarico Assunção, próximo à Associação de Moradores do bairro

– Segismundo Pereira (dia 18) – rua Jerônima Lucas Barros e rua Mário Segatto

– Nossa Senhora das Graças (dia 19) – rua Iguaçu, 640, esquina com a rua André Rebouças

– Centro Administrativo (dias 12 e 26)

Horário: 9h às 13h

SECOM