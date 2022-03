Onde o crochê se originou?

Croches para decoração

A quem devemos agradecer por nos dar o conhecimento sobre como usar uma

ferramenta fina para manipular barbantes/fios para formar projetos? De onde

veio tudo isso? O que mudou do passado para a sociedade de hoje?

A história do crochê, como a maioria da história, não é preto e branco, mas

sabemos muito. O crochê moderno percorreu um longo caminho desde as

origens do crochê.

Existem tantos artesanatos no mundo que estão apenas esperando para serem

aprendidos, mas um dos melhores artesanatos é a arte do crochê. O crochê leva

algum tempo para aprender e requer prática em segurar e manobrar a agulha,

então esteja preparado para gastar tempo aprendendo e aperfeiçoando o ofício.

Aqueles que estão apenas aprendendo a fazer crochê começam com os pontos

básicos de crochê : ponto baixo, ponto alto duplo, ponto alto meio ponto alto e

ponto alto triplo.

Depois de aprender o básico, você tem tudo o que precisa para passar para os

pontos de crochê mais avançados e diferentes, como o ponto de crochê tunisiano

, o ponto bobble e o ponto Shell. Cada um desses pontos mais complexos se

baseia nos mais básicos.

Se você quiser encontrar padrões de crochê por ponto, certifique-se de marcar

este diretório de pontos de crochê como favorito . Continuaremos adicionando à

lista à medida que mais pontos se tornarem populares, mas já existem muitos

tutoriais e padrões para durar a vida toda.