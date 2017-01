Olhos também precisam de atenção durante o verão

Uso incorreto de lentes de contato ou óculos de sol podem trazer sérios danos

A estação mais quente do ano chegou e com ela aparecem também algumas preocupações em relação à saúde da área dos olhos. Nessa época do ano, os fortes efeitos do sol podem causar sérios danos a essa parte do corpo, se os devidos cuidados não forem tomados.

Uma das preocupações dos oftalmologistas é quanto ao uso de óculos de sol. Muitas pessoas o usam apenas por vaidade e se esquecem de verificar algumas características importantes, como a presença da proteção contra raios ultravioleta.

Além de proteger, os óculos escuros oferecem conforto e alívio nos dias de sol. “Na claridade, a pupila tende a fechar, já no escuro, dilata. Por isso, a necessidade dos óculos escuros terem proteção contra os raios ultravioleta; caso contrário, os raios entram com mais facilidade nos olhos”, explica o oftalmologista Fauze Abdulmassih.

O uso incorreto de óculos de sol ou a falta deles podem trazer sérias consequências aos olhos, como prejuízos à córnea, cristalino (catarata) e retina.

Lentes de contato

Outro perigo é o uso incorreto de lentes de contato. “Os riscos de complicações aumentam nessa época do ano, pois as pessoas frequentam mais praias e piscinas, o que contribui para que as bactérias se desenvolvam”, afirma.

De acordo com o especialista, as principais recomendações para quem quer trocar a cor dos olhos ou substituir os óculos de grau por lentes são:

– Fazer a adaptação com um oftalmologista;

– Lavar cuidadosamente as mãos antes de manipular as lentes;

– Utilizar soluções multiuso tanto na limpeza quanto no enxágue das lentes e estojo;

– Friccionar as lentes para eliminar completamente os depósitos;

– Não usar soro fisiológico ou água na higienização;

– Colocar as lentes sempre antes da maquiagem;

– Guardar o estojo em ambiente seco e limpo;

– Trocar o estojo a cada quatro meses;

– Respeitar o prazo de validade das lentes;

– Evitar dormir com lentes, mesmo as liberadas para uso noturno;

– Interromper o uso a qualquer desconforto ocular e procurar o oftalmologista;

– Evitar entrar no mar ou piscina usando lentes.

Serifa Comunicação