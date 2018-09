Oktoberlândia Bier Fest será realizado na área externa do Teatro Municipal

Uma tradicional festa cervejeira alemã vai chegar a sua segunda edição em Uberlândia em um novo local. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, a área externa do Teatro Municipal vai sediar a Oktoberlândia Bier Fest 2018, evento promovido pela a Associação do Comboio de FoodTrucks em parceria com a Prefeitura de Uberlândia. Além de ofertar quiosques com as melhores opções em gastronomia urbana, a festividade reunirá cerca de 30 cervejarias, contando com uma ala de destaque para seis micro-fábricas da cidade que já detêm o selo de origem expedido pelo Município.

Aos moldes da original na Alemanha e das melhores realizadas pelo mundo, a festa local também contará com decoração típica. A programação se completa ainda com a apresentação de mais de dez cantores e bandas de rock n’ roll durante os três dias de comemorações. Na sexta-feira (12), apresentam-se Johnny Nunes, SuperDrones e Venosa. Já no sábado (13), tocam Blueside, Tux’s, Autopilots e Blaymorphed (Pearl Jam cover Brasil). Por fim, no domingo (14), Sergio Tolucc & Banda, Laguna, Opus Rock Band e Rudes vão animar os apreciadores de cerveja que estiverem presentes.

Com entrada gratuita e cobrança apenas da consumação, a organização pretende atrair até 20 mil pessoas nos três dias de festa. Todo o suporte necessário para realização do evento, como a infraestrutura de palco e som, por exemplo, será viabilizado pela prefeitura. Um apoio que se dá como mais uma das atividades da prefeitura por meio do Programa de Fomento a Produção e Comercialização de Cerveja Artesanal (Lei Municipal 12.801, de 5deoutubro de 2017).

“A segunda edição vem consolidar a entrada do Oktoberlândia para o calendário oficial da cidade. Algo muito importante, pois indica que estamos seguindo no caminho certo para incentivar, sobretudo, as cervejarias que aqui estão instaladas e que participarão do festival. E um dos pilares principais do programa municipal é justamente a promoção do turismo da promissora indústria de cervejas artesanais na cidade”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dilson Dalpiaz.

A Oktoberfest

A historiografia da Alemanha aponta que a Oktoberfest começou há mais de 200 anos. Em 1810, em Munique, no estado federal da Baviera, um grande evento com corrida de cavalos foi realizado para comemorar o casamento do então príncipe e depois rei Ludwig I com a princesa Therese da Saxônia. A festividade teria feito grande sucesso entre a população, resultando na realização de novas edições todos os anos em outubro. A tradição se espalhou pelo mundo e, no Brasil, por exemplo, a Oktoberfest mais famosa é a realizada em Blumenau (SC). A primeira edição na cidade catarinense, que conta com uma grande comunidade de descendentes germânicos, ocorreu em 1984, conforme a organização do evento.

Compareça!

2º Oktoberlândia Bier Fest

Local: área externa do Teatro Municipal de Uberlândia

Datas: 12 outubro (das 18h às 23h); 13 e 14 de outubro (das 11h às 23h)

Entrada gratuita, apenas com cobrança da consumação

Saiba mais na página do evento: https://www.facebook.com/events/224554834999798/