Oficina focada no exercício da criatividade será realizada na Biblioteca Municipal

Seja pela capacidade de dar vida a algo, de reproduzir experiências ou simplesmente entregar ao mundo aquilo que foi idealizado no imaginário, a criatividade é uma virtude que ultrapassa gerações. Em Uberlândia, ela é transformada em objeto de estudo desde o dia 11 de abril, com a oficina “Desperte Seu Potencial Criativo”. A atividade tem novo encontro marcado nesta quarta-feira (9), às 14h, na Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Esta será a terceira vez em que os participantes se deslocarão ao espaço para integrar as atividades. Com todas as 20 vagas preenchidas, a dinâmica é conduzida pelo servidor da Biblioteca, psicólogo e mestre em Filosofia, Marcelo Gonçalves Souza, que irá difundir todas as etapas do processo criativo.

“Trata-se de uma ótima opção para quem deseja desenvolver as diferentes áreas da cognição, além de executar seus trabalhos de forma criativa e inovadora. Seja para aqueles que procuram trabalhar com uma peça teatral, obra literária, musica, textos, pinturas, é voltada para o desenvolvimento de vários segmentos”, disse.

Ainda segundo o especialista, outros pontos abordados durante as atividades são os bloqueios que impedem as pessoas de criar. “É uma capacidade que todos possuímos, mas que é necessário saber utilizar”, ressaltou.

Fique sabendo!

Além desta quarta-feira, a oficina tem outro encontro marcado para o dia 23 de maio. O objetivo é que todos os trabalhos sejam apresentados em um evento em 6 de junho. Para outras informações, basta se dirigir até a Biblioteca Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h45, ou entrar em contato pelo telefone (34) 3236-9625. O local está situado na praça Cícero Macedo, bairro Fundinho.

Prestigie!

O quê: Dinâmica “Desperte seu Potencial Criativo”

Quando: quarta-feira (9), das 14h às 16h

Local: Biblioteca Pública Municipal, situada na Praça Cícero Macedo, bairro Fundinho

Entrada franca

secom