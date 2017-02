Obras de manutenção do Dmae interditam trânsito neste sábado (18) e domingo (19)

Durante o fim de semana, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fará serviços de manutenção da rede de esgoto em três locais de Uberlândia. Para o bom andamento dos trabalhos, trechos das vias em obra terão que ser interditados e os motoristas devem evitar estes locais.

No sábado (18), na rua Benjamin Constant, no Aparecida, na região Central, o trânsito ficará totalmente interditado na esquina com a rua Monte Alegre de Minas, das 8h às 17h, para manutenção da rede coletora de esgoto. Para a realização desta obra, também serão interditadas as ruas Prata, na esquina com a avenida Cesário Alvim, e Feliciano de Morais, esquina com Rua Itumbiara.

Já no domingo (19), a partir das 8h, será interditada, parcialmente, a avenida Afonso Pena, esquina com a rua Abdalla Haddad, no Centro. E na rua Dr. Luiz Antônio Waack esquina com a avenida Amazonas, no bairro Umuarama, a interdição será total. O trânsito será liberado às 17h nas duas vias.

Secom