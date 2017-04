É comum ouvirmos essa expressão: “O tempo está passando rápido demais…já é abril” e ainda tem o “…e o ano começou ontem”. Certamente você já falou uma dessas frases e já ouviu de outras pessoas, mas quando falamos que o tempo está passando rápido demais, estamos nos referindo a que?

Todos sabemos que o tempo é medido por horas, minutos e segundos e são sempre iguais para qualquer um. Ou pelo menos deveria ser…

Então quando falamos isso estamos nos referindo a que? A sensação que cada um de nós tem sobre o tempo. Seria isso?! Poderíamos dizer que esperávamos realizar algumas atividades ou mesmo viver experiências nesse tempo e a nossa expectativa não foi atendida.

Não conseguimos fazer tudo aquilo que planejamos e por isso acreditamos que isso o seria o motivo do tempo estar passando rápido demais.

O nosso desafio seria o fato de não atendermos nossas próprias expectativas, aquilo que imaginamos ser capazes de fazer durante um dia, uma semana ou mesmo um ano. Será que no processo que temos ao definir as nossas metas e objetivos, estamos sendo ambiciosos ou excessivos em relação ao que podemos fazer?

E nesse momento pode vir aquela famosa frase “Não tive tempo nem de fazer o meu planejamento”. Existe uma fala clássica da Alice no filme “Alice no País das Maravilhas” em que ela ao cair no buraco e encontrar o gato pergunta qual o caminho que ela deve seguir. O gato pergunta onde ela quer chegar e Alice responde que não sabe. Prontamente o gato responde que nesse caso qualquer caminho serve para ela.

Nesse caso o problema seria realmente o tempo ou como você está escolhendo usá-lo no seu dia a dia, na sua vida.

O tempo é algo relativo que passa de forma diferente para cada um de nós ou apenas percebemos de outro jeito, criamos uma ilusão da nossa realidade baseada naquilo que gostaríamos de ter, vivendo no passado ou planejando o futuro.

Você é capaz de fazer isso agora, rapidamente, parar e pensar por trinta segundos. Só isso!! Pensar em como foi aquele momento que você planejou, se organizou, fez tudo conforme havia pensado. Um pequeno momento. Que seja uma situação com os filhos, o marido, seus pais, irmãos, amigos, enfim, aquele momento que você parou para planejar e depois agiu de acordo com os seus objetivos.

Como foi o resultado, deu tempo?

Leonardo Veloso

Coach , KidCoach, Advanced PNL

Autor do Blog: www.depaiprapais.com.br