O rei da internet se apresenta em Uberlândia

Felipe Neto, tem 14 milhões de fãs no YouTube e se apresenta no Center Convention

No dia 17 de dezembro, Uberlândia recebe o humorista Felipe Neto, em apresentação única no Center Convention, às 17h. Felipe Neto, 29 anos, sempre chega ao teatro inovando, e dessa vez, com a nova turnê, ele traz aos palcos uma interação ímpar com o seu público revolucionando ainda mais através do seu novo aplicativo que em menos de 24 horas de lançado já foi mais baixado que o Whatsapp.

No espetáculo o ator busca interagir ao máximo com o seu público com brincadeiras e muita emoção e claro, tudo do jeitinho irreverente que só ele consegue fazer. “Quero passar a mensagem de que a pessoa pode se desligar por uma hora, esquecer dos problemas dentro do teatro”, fala Felipe Neto.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja Dolce Di Latte, no Center Shopping e Uberlândia Shopping e nobaladapp.com.br.

Felipe Neto em números – setembro/2017

1,8 bilhões de visualizações de seus conteúdos

1o lugar do YouTube Brasil em visualizações do YouTube Brasil

2o lugar em número de inscritos do YouTube Brasil

789 mil inscritos em setembro

160 milhões de views no mês

14 milhões de fãs no YouTube

Sobre Felipe Neto

Com sete anos de experiência, produzindo conteúdo e empreendendo negócios de entretenimento voltados para a plataforma digital, Felipe percebeu os rumos do mercado. Vendeu seus negócios, abandonou os óculos escuros, de modelo aviador, que eram marca registrada do personagem que levava seu nome no canal “Não faz Sentido”, e de cara limpa, soma 14 milhões de seguidores atualmente. “O “Não Faz Sentido” realmente deixou de fazer sentido para mim. Acertei e errei muito com ele, mas o principal ponto é que dei meu nome e meu rosto para um personagem e as pessoas, até por não terem outros meios de me conhecer, acreditavam que aquele era eu. Ou seja, um reclamão chato que levava tudo ao extremo. Definitivamente não sou assim e pelos números acredito que as pessoas estão gostando de me conhecer de verdade, de uma maneira muito mais leve, divertida e bem humorada”, explica Felipe. As polêmicas dos seus primeiros vídeos no antigo conteúdo perderam espaço para discussões de temas do seu cotidiano, desafios e jogos. Ou seja, conteúdos voltados para o entretenimento, sempre com muito humor e de forma direta. Quase uma conversa franca entre amigos. Atualmente, ele soma mais de 14 milhões de fãs e ocupa o 1o lugar do YouTube Brasil em número de visualizações. Também está no 2o lugar em número de inscritos do ranking nacional. Apenas no mês de setembro, foram 789 mil novos seguidores e 160 milhões de views. Nos primeiros quatro meses de 2017, ficou em segundo lugar como canal que mais ganhou inscritos na América Latina. Ciente da sua importância no mercado digital, tanto como produtor de conteúdo quanto como empreendedor do seguimento (em 2015 vendeu o controle acionário da Paramaker para o grupo francês Webedia), Felipe Neto acredita que o momento é de buscar uma nova relação entre youtubers, anunciantes e o público. “Este mercado é muito novo e democrático. Quando comecei em 2010 ninguém tinha noção do tamanho que este fenômeno poderia chegar. Com o passar do tempo eu amadureci e o público amadureceu também, sabendo exatamente o que quer consumir. Acredito que agora é preciso chegar neste nível em relação aos anunciantes, que ainda não sabem trabalhar suas marcas dentro da realidade dos influenciadores. Trabalho para evitar que isso seja uma bolha, um movimento passageiro”, analisa Felipe.

