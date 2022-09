O que é um software jurídico?

controladoria juridica

Os softwares jurídicos para advogados são ferramentas tecnológicas que são utilizadas diariamente dentro de um escritório, com o objetivo de melhorar a comunicação, otimizar processos, gerar documentos jurídicos, armazená-los com segurança e ter uma melhor organização da equipe. Conseguir simplificar os procedimentos de um escritório de advocacia não é algo fácil, por isso no Digita Studio assumimos a tarefa de coletar informações dos seguintes Softwares jurídicos : Clio – O Clio é provavelmente o melhor software jurídico de gerenciamento de casos que pode economizar até 10 horas por semana para advogados e profissionais da área jurídica. Com funções para controle de horas, faturamento, gerenciamento de materiais e muito mais, tudo muito intuitivo, o Clio otimiza tudo o que você faz para exercer sua profissão, do depósito à fatura.

Outra vantagem deste software jurídico é que ele é baseado em nuvem, o que permite gerenciar suas tarefas com segurança de qualquer lugar. Quais benefícios o software jurídico Clio oferece? Clio permite criar, compartilhar e armazenar um número ilimitado de documentos. Mantem os documentos seguros e disponíveis na nuvem. Muitas integrações. Modelos para criar documentos legais de rotina. Clio Payments permite que os advogados recebam pagamentos diretamente no fundo ou na conta operacional de um cliente. Todas as vantagens do software jurídico Clio fazem dele, sem dúvida, um dos melhores softwares jurídicos para advogados, recomendo que acesse seu site para analisar se é uma boa opção para você.