O novo som de Day e Lara, queridinhas entre os famosos

Por Rafael Cândido

Day e Lara são famosas por compor faixas para Wesley Safadão, Simone e Simária, Gustavo Lima, Zé Felipe, Loubet, Maiara e Maraisa, Lucas Lucco entre outros fenômenos da música sertaneja. As duas amigas decidiram embarcar em carreira própria em 2016, quando assinaram com a Sony Music. O primeiro single de sucesso é “Até ex Duvida”, com participação de Maiara & Maraísa. Neste ano, a dupla lançou o primeiro DVD da carreira “Day e Lara (…)”, que já está disponível nas principais lojas do país. O trabalho conta com a participação de Munhoz & Mariano e Maiara e Maraísa.

Confira a música “Até ex duvida”

Day nasceu em Goiânia (GO), filha de Camarguinho (da dupla Cleiton e Camargo).Sobrinha de Zezé di Camargo e Luciano e prima de Wanessa Camargo, ela estudou Direito durante quatro anos, mas não conseguiu fugir do DNA. Afinal, desde os 3 anos já cantava e, ao invés de pedir bonecas de presente, queria mesmo ganhar instrumentos e microfones. Eclética, Day chegou a gravar música gospel, mas a raiz sertaneja falou mais alto. Lara é de Lagoa Formosa (MG), mas foi criada em Patos de Minas (MG). Aos oito anos, ganhou do padrinho o primeiro violão. Antes de se juntar-se com Day, ela formou uma dupla com seu irmão, Victor, durante 12 anos. Mesmo respirando música sertaneja desde cedo, também chegou a cursar Direito, mas apenas por um semestre. Incentivada pelo pai, Lara partiu para Goiânia, berço da música sertaneja. Leia o bate-papo exclusivo que tive com a dupla Day e Lara.

(GAZETA) Vocês são grandes compositoras musicais. Quantas canções vocês já fizeram?

(D&L) Já perdemos as contas, rs… Mas acho que já passam de 120 músicas gravadas por outros artistas.

(GAZETA) Qual artista que vocês desejariam que cantasse uma canção de autoria de vocês?

(D&L) Ah, são tantos… Temos muitos parceiros na música, muitas pessoas que admiramos desde o começo de nossas vidas. Já conseguimos grandes nomes como Maiara & Maraísa, Lucas Lucco, Zé Felipe, Loubet e etc. O que vier daqui pra frente vai ser uma grande honra.

(GAZETA) Como surgiu a ideia de subir ao palco e cantar?

(D&L) Acho que depois que formamos a dupla foi a primeira coisa que pensamos. Acho que a maior alegria de um cantor é subir no palco e mostrar o trabalho. É bem gratificante.

(GAZETA) Como foi formada a dupla?

(D&L) Nos conhecemos através de amigos em comum e marcamos de um compor um dia. Deu super certo. A química rolou desde o primeiro momento. Muita gente veio falar pra gente que deveríamos formar uma dupla, não acreditamos muito na hora, mas depois percebemos que tinha que ser.

(GAZETA) Vocês tem diversas músicas autorais cantadas por artistas de todo o país. Com quem vocês teriam vontade de fazer uma parceria musical?

(D&L) Graças a Deus temos muito parceiros na música, já fizemos parceria com Maiara & Maraisa e Munhoz & Mariano no nosso primeiro DVD. Não poderíamos pedir por pessoas melhores, aceitaram na hora participar do projeto e o resultado ficou incrível.

(GAZETA) A música “Até EX Duvida” já está entre as 10 mais ouvidas nas rádios de todo o país está atingindo quase 15 milhões de acesso no Youtube. Como surgiu essa música?

(D&L) Estávamos compondo com uns parceiros nossos, foi tudo muito natural. A Lara fez uma brincadeira cantando uma parte do refrão e soltou “Com Maiara & Maraisa”, olhamos uma pra cara da outra e pensamos, “Por que não chama-las”?! E deu certo! Essa música é muito especial pra gente, o primeiro single das nossas carreiras, não esperávamos que fosse tão rápido, mas graças a Deus o publico tem curtido bastante.

(GAZETA) As mulheres estão dominando o sertanejo nacional. Qual a opinião de vocês sobre esse “novo” mercado musical?

(D&L) Achamos maravilhoso, rs.. Acredito que essa leva de grandes talentos surgiu porque elas cantam músicas com letras que as pessoas se identificam, seja sobre o lado romântico ou mais agressivo das mulheres. Todas se identificam pois já passaram por alguma situação algum dia.

(GAZETA) O que os fãs podem esperar da dupla este ano?

(D&L) Podem esperar muito shows pelo Brasil divulgando esse grande projeto que é o DVD Day & Lara (…). A composição não para nunca, então com certeza vem novidades em breve por ai.