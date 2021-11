O mercado imobiliário da Califórnia continua aquecido em junho de 2021

O mercado imobiliário da Califórnia terminou o ano anterior em alta, já que as vendas

permaneceram fortes em dezembro e o preço médio das casas atingiu outro recorde. O

mesmo ímpeto foi levado adiante em 2021, pois o mercado imobiliário da Califórnia continua

ferozmente competitivo. Apesar de um novo preço de venda recorde, o crescimento

desacelerou e as vendas pendentes caíram pela primeira vez desde maio de 2020, conforme

relatado pelo CAR para junho de 2021. Casas na Califórnia estão no mercado por uma média

de sete dias antes de entrarem em contrato, com 70% de casas vendidas por mais do que o

preço pedido.

O preço médio das residências na Califórnia estabeleceu um novo recorde pelo quarto mês

consecutivo em junho, subindo 0,2 por cento mês a mês para US $ 819.630 , ante US $ 818.260

em maio e 30,9 por cento de US $ 626.170 em junho do ano passado. Pelo terceiro mês

consecutivo, o preço médio na Califórnia permaneceu acima da marca de US $ 800.000 e foi o

terceiro mês consecutivo que o estado teve um aumento anual de mais de 30%. Foi a terceira

vez desde junho de 2013 que o estado registrou um aumento anual de mais de 30 por cento,

de acordo com a California Association of Realtors (CAR).