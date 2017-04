O comportamento da SELIC – Economia com Benito Salomão

Desde o impeachment, o Brasil vem experimentando um flagrante processo de queda na taxa de juros, no intervalo de um ano a contar desde abril de 2016, a taxa SELIC foi reduzida em 3 pontos percentuais, saindo de 14,25% para os atuais 11,25%. Este movimento consiste numa das mudanças mais bruscas da política monetária desde que o Brasil adotou o regime de metas de inflação em 1999. Mas o que de fato está por trás deste movimento?

Evidentemente que os fatores condicionantes a esta queda, são a rápida convergência da inflação para o centro da meta (provocada pela recessão ainda em curso), somada ao realinhamento dos preços administrados realizados em 2015, tudo isso somado à aprovação ano passado da PEC do teto dos gastos que despertou um otimismo de longo prazo quanto a capacidade de solvência do governo federal. Este é, portanto, o tripé da queda na taxa de juros da economia brasileira e que a diferencia portanto, do movimento de queda praticado em 2011, durante o governo Dilma, onde a combinação de políticas fiscais e monetárias frouxas estabelecia uma perspectiva de inflação futura acima do teto da meta, o que não se deu exatamente pelo represamento de preços públicos.

No entanto, a política fiscal frouxa ainda permeia a ação política no Brasil, e está evidente na elevação da previsão do déficit primário de 2018, antes previsto em R$79 bilhões e agora revisto para R$129 bi. Além disso, a promessa de um ajuste fiscal de longo prazo proposta pela PEC do teto de gastos, vai se esvaziando conforme a capacidade do governo de aprovar reformas (como a da previdência) vai se tornando evidente. Diante disso, o Banco Central se move rapidamente para tentar apagar o incêndio da crise política, tentando criar uma agenda econômica positiva, apostando que uma queda rápida e aguda na SELIC pode promover uma melhora no crescimento.

Mas qual o real alcance desta estratégia?

A primeira questão a se levantar é que, um avião não é capaz de voar se apenas uma de suas turbinas estiver funcionando. Da mesma forma, o Brasil não voltará a apresentar bons resultados econômicos ancorados meramente em estímulos do BC, por várias razões:

Primeiramente devido ao fato de que o principal mecanismo de transmissão da política monetária, o crédito, está diante de uma séria obstrução, a grande inadimplência das pessoas físicas e jurídicas herdada da Nova Matriz Heterodoxa, torna praticamente nula a demanda por crédito no país, ainda que haja uma maior oferta. Portanto, o expansionismo monetário hora vigente, exerce seus efeitos conhecidos na valorização dos ativos financeiros e no câmbio, mas no que se refere ao seu principal objetivo, a indução ao crescimento via crédito, ele falha.

Além disso, a operacionalidade da política monetária, prevê um timing de 6 a 9 meses entre o movimento na taxa básica de juros e os movimentos nos demais agregados monetários. Logo os efeitos da primeira queda na taxa de juros (0,25 p.p.) em outubro de 2016, irão começar a fazer efeito apenas agora, enquanto que as quedas mais robustas vistas ao longo do começo deste ano, teriam efeitos apenas no final de 2017. Com este timing, talvez o hidrante da política monetária seja incapaz de apagar o incêndio da crise política que ameaça o governo.

Em terceiro lugar, existe a própria limitação da capacidade da taxa de juros de juros em criar crescimento econômico, e da existência de uma taxa real de longo prazo na economia, ou seja, num mundo de Lucas (1976), cujas expectativas são racionais e os agentes fixam preços olhando para o futuro, o BC tem pouca, ou nenhuma influência sobre o crescimento econômico, visto que este comportamento depende de um produto natural de longo prazo.

Em jogo, pesa a credibilidade da equipe econômica como um todo, cujo trabalho até aqui, produziu otimismo nos agentes quanto a solução do problema fiscal expresso ne PEC dos gastos e na perspectiva da reforma da previdência, sem esta, é questão de tempo para que a inflação volte a pressionar e os juros voltem a subir.

Benito Salomão

Bacharel e Mestre em economia, empresário e professor universitário.