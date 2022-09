O cheque é um documento de crédito em papel, existem dois tipos, o bancário e o circular.

Confira

O cheque bancário contém a ordem escrita dada por um titular de conta ao seu banco para pagar a um terceiro (ou a si mesmo) uma quantia em dinheiro, é tão seguro quando fazer uma transferência em dinheiro. Os cheques postais são-lhe equiparados para todos os efeitos legais. Os formulários de cheque bancário e postal são emitidos pelos bancos e pela Poste Italiane SpA respectivamente e estão equipados com a cláusula de intransmissibilidade. O cliente pode solicitar, por escrito, a emissão de cheques bancários (e postais) de forma gratuita, pagando 1,50€ por cada um a título de imposto de selo. O cheque bancário (e postal) emitido de montante igual ou superior a 1000 euros deve conter sempre a indicação da cláusula de intransmissibilidade. O cheque pode ser pago pelo banco do cliente que o emitiu no momento da sua apresentação. No entanto, os bancos devem tomar todas as precauções para evitar os perigos inerentes ao uso incorreto ou fraudulento de cheques: o conjunto desses cheques – que pode incluir medidas rigorosas de identificação do apresentador do título e de verificação da sua integridade pode dificultar o pagamento de cheques em dinheiro para não correntistas. Se o portador do cheque tiver uma conta corrente, ele pode decidir depositar o valor correspondente em sua conta. O cheque administrativo é emitido por um banco para as quantias disponíveis no momento da emissão. Quanto ao cheque bancário, o apresentador pode solicitar o pagamento em dinheiro, mas o banco é obrigado a tomar todas as precauções para evitar o uso incorreto ou fraudulento do título; o valor do cheque pode ser depositado em uma conta corrente. A minuta circular emitida pelo Banco da Itália é chamada de nota promissória.