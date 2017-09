Novo Super Nintendo será vendido no Brasil a partir de setembro

A nova versão do Super Nintendo chegará ao Brasil em 29 de setembro. O console virá acompanhado de 21 jogos na memória.

Veja todos os games que virão com o novo Super Nintendo:

“Contra III: The Alien Wars”; “Donkey Kong Country”; “EarthBound”; “Final Fantasy III”; “F-Zero”;

“Kirby Super Star”; “Kirby’s Dream Course”; “The Legend of Zelda: A Link to the Past”; “Mega Man X”;

“Secret of Mana”; “Star Fox”; “Star Fox 2”; “Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting”; “Super Castlevania IV”; “Super Ghouls ’n Ghosts”; “Super Mario Kart”; “Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars”; “Super Mario World”; “Super Metroid”; “Super Punch-Out!!” e “Yoshi’s Island”