Nove obras herdadas inacabadas terão os projetos reavaliados

Nove das 13 obras sem conclusão herdadas pela nova gestão municipal só serão retomadas após haver uma revisão geral dos serviços executados e dos projetos por parte da Prefeitura de Uberlândia. São construções de equipamentos que acabaram interrompidos devido à falta de pagamento aos construtores e também por desistência das empresas licitadas para o serviço ainda em 2016. Somente após estas reavaliações dos contratos e das execuções já realizadas é que novas licitações serão lançadas para a retomada dos trabalhos. Portanto, ainda não é possível definir um prazo de entrega destas nove obras paralisadas ainda na gestão anterior.

A medida de revisão da maior parte das construções, segundo o secretário municipal de Obras, Norberto Nunes, foi definida em conjunto com o prefeito Odelmo Leão como forma de precaver gastos não prioritários neste primeiro momento da atual gestão em que o cenário é de dívidas na ordem dos R$ 390 milhões deixadas pelo governo anterior. “Com prudência, estamos verificando os termos dos contratos e também a questão orçamentária. Algumas destas avaliações também dependem de análises de outras secretarias. É um processo que demandará um tempo”, disse.

Já o andamento das outras quatro obras restantes foi mantido e têm prazo de conclusão previsto. Uma delas, por exemplo, é a do viaduto da rua Olegário Maciel sobre a avenida Rondon Pacheco. Orçado em R$ 7,38 milhões, o viaduto está programado para ser entregue à população uberlandense ainda no primeiro quadrimestre de 2017, segundo a Secretaria Municipal de Obras. Confira a relação de todas as obras herdades (paralisadas e em andamento) abaixo:

Obras paralisadas:

Sede da Vigilância Sanitária

Valor da obra: R$ 1,13 milhão

Status: obra paralisada sem qualquer execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: avenida Benjamin Magalhães, 895, Tibery

Recursos: cofres municipais

UPA Cidade Verde II

Valor da obra: R$ 3,67 milhões

Status: obra paralisada sem qualquer execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: rua Jamile Calil Attê com rua Lúcia Fonseca Attiê

Recursos: Fundo Nacional de Saúde

Praça da Juventude do bairro Maravilha

Valor da obra: R$ 1,56 milhão

Status: obra paralisada após 25% de execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: rua Mateus com rua Paulo de Tarso, Maravilha

Recursos: Ministério do Esporte

UPA Novo Mundo

Valor da obra: R$ 3,39 milhões

Status: obra paralisada após 70% de execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: avenida San Diego com rua Colúmbia

Recursos: Ministério da Saúde

UBSF Novo Umuarama

Valor da obra: R$ 1,25 milhão

Status: obras paralisadas após 50% de execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: rua Galiano Torrano com rua Paiol, Minas Gerais

Recursos:Secretaria de Estado de Saúde

Emei Canaã II

Valor da obra: R$ 867 mil

Status: obra paralisada após 80% de execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: rua Queila com rua Jericó

Recursos:Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Parque Aquático

Valor da obra: R$ 5,74 milhões

Status: obra paralisada após 60% de execução

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: rua José Roberto Migliorini, Santa Mônica

Recursos:Ministério do Esporte e Secretaria de Estado de Esportes

Duplicação da avenida Aldo Leão Borges

Valor da obra: R$ 1,21 milhão

Status: nada foi executado

Entrega: sem previsão, pois o projeto está em revisão

Endereço: avenida Aldo Leão Borges, Morada Nova

Prolongamento da avenida Balaiadas

Valor da obra: R$ 1,17 milhão

Status: nada foi executado

Entrega: sem previsão, pois a obra está em revisão

Endereço: avenida Balaiadas entre os bairros Marta Helena e Nossa Senhora das Graças

Recursos:Ministério das Cidades

Obras em andamento

Viaduto da rua Olegário Maciel sobre a avenida Rondon Pacheco

Valor da obra: R$ 7,38 milhões

Status: 60% executado e obras em andamento

Entrega: abril de 2017

Recursos: financiado pela Caixa Econômica Federal

Sede do Procon

Valor da obra: R$ 2,89 milhões

Status: 60% executado e obras em andamento

Entrega: fevereiro de 2017

Endereço: avenida Benjamin Magalhães com rua Guatemala, Tibery

Recursos: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Centro de Iniciação e Esporte do bairro Jardim Europa

Valor da obra: R$ 3,68 milhões

Status: 45% executado e obras em andamento

Entrega: agosto de 2017

Endereço: avenida Amsterdã com rua Lourdes de Carvalho, Jardim Europa

Recursos: Ministério do Esporte

Corredor de ônibus da avenida Segismundo Pereira

Valor da obra: R$ 26,77 milhões

Status: 90% executado e obras em andamento

Entrega: março de 2017

Endereço: avenida Segismundo Pereira, Santa Mônica

Recursos: financiado pela Caixa Econômica Federal