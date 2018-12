Nova Ponte lança coleta seletiva de lixo

A produção de lixo cresce a cada dia e o maior prejudicado é o meio ambiente. Diante dessa realidade, e seguindo o que determina a Lei Federal nº 12.305/2010, que estabelece a política nacional de resíduos sólidos, a Prefeitura Municipal de Nova Ponte vai lançar nesta sexta-feira, dia 30, a Coleta Seletiva com inclusão de catadores do município.

O evento será realizado às 19h na Câmara Municipal de Nova Ponte, e contara com a presença do Deputado Federal eleito Zé Vitor, do Promotor de Justiça, Carlos Valera, dentre outras autoridades.

Com a Coleta Seletiva, materiais que seriam descartados podem ser reaproveitados através do processo de reciclagem, por exemplo, diminuindo assim a exploração de recursos naturais e a poluição do meio ambiente.

A coleta é feita através de um caminhão preparado para o serviço, que passa todas as segundas, quartas e sextas-feiras percorrendo toda a cidade.

O Prefeito de Nova Ponte, Lindon Carlos, reconheceu a importância da implantação da Coleta Seletiva no município. “Essa é uma ação importante, que vai contribuir para a geração de emprego e renda. É assim que a atual administração está investindo em uma nova realidade, adotando o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e principalmente, contribuindo para o meio ambiente. ‘, disse.

Para participar, basta separar em sacolas diferentes o lixo seco (caixas de leite, latas, garrafas, papéis) do lixo úmido (restos de alimentos, papel higiênico e guardanapos usados). Durante essa etapa é importante que as embalagens e os recipientes sejam lavados antes de serem colocados nas sacolas.

Conheça os diferentes tipos de lixo:

Lixo Seco é aquele que pode ser reciclado como:

Papéis: jornais, revistas, cadernos, papelões.

Metais: latas de alumínio, tubos de pasta, pregos, panelas, aço e fios elétricos.

Vidros: garrafas, copos e potes.

Plásticos: sacolas, embalagens, garrafas pet.

Lixo úmido é formado por material orgânico e não reciclável como:

Restos de alimentos: casas de frutas e vegetais e pó de café.

Resíduos de jardinagem.

Guardanapos, papel higiênico, fraldas descartáveis e absorventes usados, tocos de cigarro e fitas adesivas.

Lançamento da Coleta Seletiva

Dia: 30/11/2018

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Nova Ponte – Praça dos Três Poderes