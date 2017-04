Nova fase de saque das contas inativas começa neste sábado

Algumas agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas neste sábado (8), de 9h às 15h, para saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos nos meses de março, abril e maio. O banco divulgou anteriormente que iniciaria esses pagamentos na próxima segunda-feira, dia 10, mas antecipou os saques e pagamentos. Na segunda, terça e quarta-feira seguintes, as agências abrirão duas horas mais cedo, às 8h.

Mais de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque a partir deste sábado (8), e o valor disponível passa de R$ 11,2 bilhões, informou a Caixa Econômica Federal na última quarta-feira, quando a antecipação foi divulgada. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores (30%) receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa Econômica Federal neste sábado.

“O trabalhador não vai perder nenhum rendimento por termos antecipado para 8 de abril”, disse o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Ele explicou que o banco antecipou a atualização monetária e os juros dos saldos na conta para fazer o pagamento com o valor corrigido no sábado.

Estarão abertas 2.100 agências da Caixa em todo o Brasil. Na primeira fase, foram abertas 1,8 mil agências aos sábados. A relação das agências selecionadas pode ser consultada no site da Caixa, inserindo a cidade e o bairro. Além das mais de 2.000 agências abertas outras 200, no país, contarão com funcionários do banco no autoatendimento para auxiliar trabalhadores com dúvidas sobre o saque.

Os trabalhadores nascidos em março, abril e maio formam o maior grupo entre os cinco períodos de pagamento, 60% superior à primeira fase. Mantido o ritmo de saques, deverão ser injetados até R$ 36 bilhões na economia brasileira, estimativa pouco maior à previsão anterior de R$ 35 bilhões, montante que representa 0,5% do PIB do país.

