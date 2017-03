APP UBERLANDIA ELEGE NOVA DIRETORIA

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Uberlândia – APP acaba de eleger uma nova diretoria. Na última quinta-feira (23), em Assembleia Geral Ordinária, os associados se reuniram para apresentação da nova chapa Transformação dos Negócios. A ocasião contou com a presença de aproximadamente trinta associados e o ex-presidente, Carlos Magno Ribeiro d´Armada passou o cargo para o Consultor Corporativo de Branding e Publicitário Daniel Camperoni Andreolli. Também foi realizada uma prestação de contas destacando as principais atividades e resultados obtidos durante os últimos dois anos. A nova diretoria eleita para o biênio 2017/2018 vai dar continuidade ao trabalho com o foco na transformação dos negócios.

APP JOVEM REALIZA EVENTO PARA ESTUDANTES NA ESAMC UBERLÂNDIA

Na última quarta-feira (22) a APP Uberlândia e a Faculdade Esamc Uberlândia deram um show! Auditório lotado para o evento “Depois do Diploma”, que tem o propósito de ajudar a desenvolver futuros profissionais da comunicação, por meio do projeto que está nascendo – o Banco de Talentos APP. Os convidados que compartilharam suas experiências e falaram sobre o mercado de Design, Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade foram: Leonardo Ferreira, designer na Ferreira Studios; Renata Tavares, jornalista e correspondente da UOL; Tayrine Sleiman, Relações Públicas e Analista de marketing na Up Brasil e Diogo Borges, publicitário e Diretor de criação na R&B Propaganda.

ZEZÉ DI CARMARGO & LUCIANO NA CONVEÇÃO DE VENDAS SINHÁ/CARAMURU

No último dia 17, aconteceu em Itumbiara-GO a 28ª Convenção de Vendas do Grupo Sinhá/Caramuru. O evento contou com a participação especial da dupla Zezé di Camargo e Luciano e foi um sucesso. Cerca de 120 representantes comerciais de todo o país estavam presentes.A comunicação do encontro foi criada pela Diferi Comunicação de Impacto com o tema “Família de Sucesso”, inspirado no objetivo de exaltar a importância das famílias de colaboradores, representantes e a família de produtos da marca Sinhá/Caramuru.

Sobre a Caramuru

O Grupo Caramuru, com mais de 50 anos de mercado, tem sede na cidade de Itumbiara-GO. Possui aproximadamente3 mil colaboradores e fatura, anualmente, cerca de 4 bilhões de reais, o que a torna uma empresa muito importante para a economia local e nacional. Além disso, o grupo atua com commodities, logística, biodiesel, nos segmentos animal e industrial e possui, dentre outras marcas, a Sinhá Alimentos.

FESTVÍDEO 2017

Confira o short list do FestVideo 2017 que é promovido pela APP Ribeirão.

Parabéns a todos os finalistas.

Acesse o site e assista todos os vídeos

www.festvideo.com.br