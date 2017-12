‘Natal Digital’ da CDL garante descontos nas compras de fim de ano – InSide com Marina Caixeta

Nesta edição da coluna InSide, Marina Caixeta traz novidades, serviços, eventos, e muito mais. Confira!

NATAL DIGITAL

Você pode ter bons descontos nas compras de Natal! Basta apresentar na hora da compra o cupom “Natal Digital”. Para ter acesso ao vale desconto basta acessar o site da CDL Uberlândia www.cdludi.org.br e fazer um pequeno cadastro. O cupom estará vinculado ao número de telefone celular do consumidor. Boas compras!

EDUCAÇÃO

O Colégio Nacional promoveu para professores da rede pública e privada da cidade de Uberlândia, um Seminário com Educadoras de Reggio Emilia, onde elas puderam compartilhar os conhecimentos sobre o sistema de ensino que é referência no mundo inteiro. Além disso, promoveu um debate aberto ao público voltado para adolescentes e jovens, com o tema “Século XXI: Eu na Faculdade, Eu no Trabalho, Eu no Mundo”, no qual participaram a youtuber Jout Jout, o jornalista Demétrio Magnoli e o presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas, André Gomyde. Na foto, as palestrantes italianas Luisa Costi, e Maddalena Tedeschi com Thome Caires.

NOVIDADE

Notando uma falha no mercado imobiliário ao redor da Universidade Federal de Uberlândia, o empresário Marco Lara ouviu estudantes e servidores da instituição sobre anseios e reclamações e, baseado nos estudos, criou com a ajuda de especialistas, o UniLoft, que é um projeto de prédio de apartamentos voltado para atender a este público, cuidadosamente projetado para suprir às necessidades dele.

CONFRATERNIZAÇÃO

Os médicos do corpo clínico do Hospital Santa Genoveva, Dr. Heal Brein, Dra. Ana Paula Lino Machado e Dra. Kátia Martins na confraternização de final da instituição.

ADOÇÃO

O grupo Pontes de Amor em parceria com a Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção (Angaad), realiza o projeto “Busca Ativa”, destinado às crianças e adolescentes, e busca por famílias habilitadas no Cadastro Nacional da Adoção (CNA). A ação tem como objetivo promover à adoção de crianças maiores (acima de sete anos), inter-racial, grupo de irmãos, com doenças ou necessidades especificas. Para mais informações, ligue no telefone (34) 3235-5615 .

PARABÉNS

A jornalista Jaqueline Oliveira completa mais um ano de vida nesta semana.

Parabéns e sucesso!

PARABÉNS II

A professora e uma das idealizadoras da Super Geeks, Danielle Akemi,

sopra as velinhas nesta semana. Sucesso!