Mutirão de limpeza nas margens do Uberabinha mobiliza comunidade

Nesta sexta-feira (6) aconteceu o mutirão de limpeza nas margens do rio Uberabinha para comemorar o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. A ação foi realizada pela Uberlândia Refrescos em parceria com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Instituto Alexa, Instituto Estadual de Florestas (IEF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).

Cerca de 40 alunos do 7º ano da Escola Municipal Professor Leôncio do Carmo Chaves também participaram da atividade. “Eu acho bom a gente fazer esse trabalho porque é uma forma de ajudar as pessoas que não sabem sobre a preservação do meio ambiente”, contouBruna Oliveira, 12 anos, aluna da escola.

Para Adão Silva Filho, gerente de meio ambiente da Uberlândia Refrescos, o principal foco da ação é a educação ambiental. “Fazemos essa atividade há 14 anos com o objetivo de levar essa conscientização para a população. Trazer as crianças e os jovens é a melhor forma de semear essa ideia porque eles vão disseminar as informações em casa e na escola”, revelou.

Durante as três horas de evento foram recolhidas sacolas de lixo, garrafas pet, latinhas e muito lixo. Além disso, dezenas de motoristas passaram pela blitz ambiental realizada no bairro Daniel Fonseca, onde receberam uma ecobag com panfletos informativos. A equipe do Programa Escola Água Cidadã (Peac) do Dmae também promoveu gincanas pedagógicas relacionadas ao meio ambiente. “Ações como essa são importantes para formar cidadãos mais conscientes. É um trabalho constante e que não pode acabar”, afirmou Ana Paula Carvalho, supervisora de projetos ambientais do Dmae.

SECOM