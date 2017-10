Mutirão de exames e palestras marcam ações de prevenção no Outubro Rosa

Os profissionais da Secretaria de Saúde abraçaram o Outubro Rosa e a campanha ‘Todos juntos apoiamos essa causa’ e reforçam diariamente nas unidades de saúde a importância dos exames preventivos.

Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e dos distritos estarão decoradas em tons de rosa e realizando atividades diversificadas para os usuários da rede, como palestras, busca ativa para realização de exames e agendamentos de mamografia, café da manhã, caminhadas, dinâmicas e outros. (Veja programação completa abaixo).

As ações estão focadas na promoção e conscientização da importância do autocuidado, conforme explica a coordenadora da Atenção Primária, Ana Rita de Faria. “Os exames preventivos, como mamografia e papanicolau, ajudam a identificar de forma precoce alguma doença. Quando isso acontece, as chances de cura aumentam para até 90%”, afirma a coordenadora.

Ainda para simbolizar a adesão do Município ao Outubro Rosa, os prédios da Casa da Cultura, Oficina Cultural, do Museu Municipal, Coreto Municipal, Centro Administrativo, Hospital Municipal, Mercado Municipal, Teatro Municipal e a Praça Tubal Vilela ficarão iluminados durante a noite em tons de rosa.

Mutirão de exames

Para que as mulheres das áreas de abrangência da atenção primária fiquem em dia com os exames, várias unidades realizam durante o mês de outubro um mutirão de coleta de citologia e agendamento de mamografia. A força-tarefa será no sábado, dia 21 de outubro. (Veja a programação abaixo).

Os exames preventivos, como o autoexame das mamas, a mamografia, bem como o papanicolau, são ações de prevenção dos cânceres de mama e colo do útero, que são os mais comuns entre as mulheres. Quando realizados periodicamente, ajudam no diagnóstico precoce, no tratamento e até nas chances de cura.

Fique ligado!

Confira a programação das unidades de saúde:

16/10

– UBSF Luizote

9h – Palestra com sexóloga, coleta de citologia, apresentação de dança do ventre e outras atividades.

– UBSF Jardim Brasília

8h – Palestra sobre o Outubro Rosa com dinâmica e orientação sobre coleta de citologia e mamografia, além de café da manhã.

-UBSF Santa Luzia

17h às 20h – Coleta de citologia e agendamento de mamografia.

17/10

– UBSF Morumbi I, II,III e IV

8h – Mesa de frutas, dança circular, conversa sobre o autocuidado, caminhada saindo das unidades do bairro e encontrando na Praça Morumbi.

18/10

– UBSF Taiaman

8h – Apresentação de dança, de teclado, sorteio de brindes, massagem, exposição das bonecas do grupo Costurando Vidas, palestra com ginecologista.

– UBSF Tangará

13h30 – Chá Rosa. Palestras, lanche comunitário e outras atividades.

– UBSF Granada II

9h30 – Mesa de frutas e palestra sobre câncer de colo do útero e de mama.

20/10

– UBSF Santa Luzia

9h – Sala de espera sobre o cuidado com a mulher e palestra com ginecologista sobre prevenção das doenças.

– Tenda do Moreno

8h – Mesa de frutas, dança circular e conversa sobre o autocuidado.

– UBSF Lagoinha I e II

7h30 às 11h30 e 13h às 16h30 – Ação conjunta no terminal Santa Luzia com enfermeiras e agentes de saúde.

7h às 17h – Coleta de citologia e solicitação de mamografia.

* Busca ativa por meios dos agentes de saúde das mulheres, com 40 e 69 anos, que não realizam mamografia há mais de 2 anos.

21/10 – Mutirão de exames

– Unidades Setor Oeste

8h às 11h – Mutirão de coleta de citologia em todas as unidades de saúde do setor Oeste

– UBSFs Minas Gerais, Bom Jesus e Jd. Brasília II

– 8h às 12h – Mutirão de coleta de citologia

– UBSF Seringueiras I

8 às 11h – Mutirão para coleta de citologia.

23/10

– UBSF São Jorge I

17h às 20h – Coleta de citologia.

24/10

– UBSF Taiaman II

9h – Dia do Aconchego Rosa. Palestras, aula de maquiagem, apresentações e momento especial para a mulher em uma van decorada de rosa.

– UBSF São Jorge V

17h às 21h (24 e 25/10) -Coleta de citologia e solicitação de mamografia em horário especial.

– UBSF Dom Almir

8h às 11h30 – Aferição de pressão arterial, orientações de prevenção, aulas de zumba, sessão de acupuntura e beleza e mesa de frutas com exposição e degustação de chás terapêuticos.

25/10

– UAI Planalto

8h – Sala de espera mais elaborada com palestra e distribuição de flores.

– UBSF SÃO JORGE II e III

18h – Mutirão de coleta de citologia.

– UBSF Shopping Park I,II e III

13h às 17h – Palestra sobre câncer de mama e de colo do útero. Café da manhã com frutas, sorteio de brindes e aula de zumba.

Local: Unidade do Shopping Park I.

Distritos

Cruzeiro dos Peixotos

– De 9 a 20/10 – 8h às 15h30

Orientações de prevenção ao câncer de colo do útero e de mama. Divulgação de cartazes no distrito e distribuição de panfletos junto às mães dos alunos da Escola Municipal José Marra da Fonseca.

– 19/10

8h30 às 9h – 3° Caminhada Rosa do distrito de Cruzeiro dos Peixotos, com o objetivo de mobilizar a comunidade local sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de útero.

Miraporanga

31/10

– 8h – Oficina de Práticas Laborais

