Museu Municipal entra na rota da 12ª Primavera de Museus

De hoje (17) até sexta-feira (21), Uberlândia entra na rota dos principais acervos históricos do país com várias atividades da 12ª Primavera de Museus. Com o tema “Celebrando a Educação em Museus”, a iniciativa busca aperfeiçoar ainda mais o conhecimento dos servidores sobre o assunto, e inspira uma programação especial elaborada pela Secretaria de Cultura.

O cronograma de atividades foi aberto com uma palestra da diretora de Memória e Patrimônio Histórico do Município, Valéria Queiroz, nesta segunda-feira (17), no Museu Municipal. Na ocasião, ela falou sobre a formação da cidade, os caminhos, mapas e a transformação cultural desde a chegada dos primeiros colonizadores. Uma oportunidade enaltecida pela diretora do Museu Municipal, Thaís Tormin.

“Foi um momento muito especial, na qual conhecemos ainda mais sobre a história do município, suas características. Essas atividades enriquecem bastante o conhecimento e servem também como uma complementação do trabalho que desenvolvemos, com reconhecimento dos espaços, da memória, da formação. Este é só o começo e ainda teremos outras atividades ao longo da semana”, adiantou.

Programação continua

Ao todo, mais de dez servidores do Museu Municipal são mobilizados durante as ações. Depois da palestra, os profissionais participaram de uma visita mediada no distrito de Miraporanga, o mais antigo de Uberlândia, com marcas importantes das primeiras famílias que deram origem à cidade.

A programação ainda conta com outras atrações ao longo desta semana, como um passeio nas primeiras fazendas do município, em Saudade, São Francisco, Letreiro, Pombo, Lagoa e Marimbondo, nesta terça-feira (18), das 14h às 17h, e uma palestra no Museu Municipal com a arquiteta Carolina Fernandes Vaz, que falará sobre a importância do Museu estar instalado num patrimônio histórico tombado.

Valorização dos profissionais

Em média, 700 pessoas passam pelo Museu Municipal a cada mês. Ainda segundo a diretora do espaço, as ações da Primavera dos Museus vêm ao encontro de uma valorização ainda maior dos servidores, que poderão multiplicar o conhecimento junto à comunidade. Na última semana, os profissionais receberam um curso de brigada de incêndio junto ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar.

“Ao fim da programação, faremos um trabalho interno aonde discutiremos tudo aquilo que foi abordado durante a programação, com discussões, troca de idéias e opiniões do que foi trazido, para aperfeiçoar o atendimento. Todas essas atividades somam a tudo que já desenvolvemos”, completou Thaís Tormin.

Primavera de Museus

Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a 12ª Primavera dos Museus acontece entre os dias 17 e 23, com 2,7 mil atividades realizadas por 900 museus do Brasil, incluindo palestras, oficinas, visitas mediadas, exibição de filmes e outras atrações, com foco no fortalecimento das memórias, da cidadania, das noções de pertencimento e identidade e na valorização da cultura pelo viés da educação. O Museu Municipal de Uberlândia está localizado na praça Clarimundo Carneiro, 67, centro. Para outras informações, basta entrar em contato pelo (34) 3214-0068.