Mulher sobe em árvore para tentar invadir casa do ex e fica presa

Acostumados a resgatar gatos e até animais silvestres em cima de árvores, militares do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, precisaram utilizar técnicas empregadas em locais de difícil acesso durante uma ocorrência inusitada na madrugada desta sexta-feira (17). Indignada com o fim do relacionamento, uma mulher de 33 anos subiu em uma árvore para tentar entrar na casa do ex-namorado, mas acabou ficando presa entre os troncos.

O tenente Reinaldo de Souza Freitas, que comandou a operação de resgate, contou que a corporação foi acionada por volta das 2h na rua N, no bairro Eldorado. “A vítima apresentava sintomas de embriaguez, o que nós não pudemos constatar. Ela tentou entrar na casa, mas acabou escorregando e ficou prensada entre os galhos”, explicou.

A árvore tinha cerca de três metros de altura. A corporação foi acionada por vizinhos que presenciaram a cena, já que o ex-namorado da mulher não estava em casa na hora da tentativa de invasão.

Para retirar a vítima da árvore, foi necessário a utilização de técnicas de salvamento em alturas, fazendo uma amarração em um dos galhos. “Foi feita a tração para liberar espaço para a vítima ser retirada”, lembrou o tenente.

A mulher não sofreu ferimentos e se recusou a ser levada para um hospital pelos militares.