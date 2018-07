Mulher passa mal em voo e avião faz pouso de emergência em Uberlândia

Uma aeronave da empresa Gol, que saiu de Brasília e seguia para São Paulo, fez um pouso de emergência em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por volta de 8h da manhã desta segunda-feira (2), por causa de uma mulher que se sentiu mal durante o voo. A informação foi confirmada pela Infraero, empresa responsável pelo terminal.

Por meio de nota, a Gol esclareceu que “uma cliente passou mal durante o voo G3 1465 (Brasília – Congonhas), sendo necessário um pouso alternado no aeroporto de Uberlândia, Minas Gerais, para que a passageira recebesse atendimento médico imediato. Ainda a bordo, a tripulação da companhia seguiu todos os procedimentos previstos para os primeiros socorros”, informou em nota.

Após o pouso, a mulher foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros da cidade e levada para atendimento médico com queixas de dores no peito.