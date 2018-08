Mulher morre em grave acidente com 4 veículos causado por fumaça às margens da BR365

O grave acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (31) no KM420 da BR365, em Patos de Minas, a 5 quilômetros do Posto da PRF. O motorista de uma carreta teria reduzido a velocidade devido à fumaça de uma queimada às margens da pista. Sem perceber, o motorista de um micro-ônibus veio em seguida e atingiu uma S10 com mãe e filho, lançando-a sobre a carreta. Outra caminhonete ainda se envolveu no engavetamento. Com os impactos seguidos, uma senhora de 61 anos acabou morrendo presa às ferragens.

O engavetamento aconteceu por volta das 11h20. Todos os veículos seguiam em sentido a Patos de Minas. De acordo com o Inspetor Terceiro, havia uma queimada às margens da pista o que teria provocado o acidente. O motorista da carreta, Valmir Silvano Dias, 51 anos, relatou que a fumaça teria invadido a cabine de seu veículo e ele teve que reduzir a velocidade. Foi aí que aconteceu a batida. Um micro-ônibus, ocupado por 14 pessoas e conduzido por Adevanio dos Santos, 42 anos, veio e atingiu com violência a S10 ocupada por Fabrício Tavares dos Reis, 35 anos, e a mãe dele, Maria das Graças Oliveira Tavares, 61 anos.

Com o impacto, a S10 acabou prensada entre a traseira da carreta e o micro-ônibus. Outra S10, conduzida por Geraldo da Silva Ferreira, também acabou se envolvendo no acidente ao bater na traseira do micro-ônibus. Com os impactos seguidos, Maria das Graças ficou presa nas ferragens e acabou falecendo no local. O filho dela ficou ferido e precisou ser socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros, até o Hospital Regional. De acordo com o Sargento Vanderson, ele foi encaminhado com fortes dores no quadril e um corte na face.

Geraldo, condutor da S10 que bateu na traseira do micro-ônibus, também foi encaminhado para o hospital. Nem o motorista da carreta, nem os vários ocupantes do micro-ônibus ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi até o local para fazer o resgate do corpo de Maria das Graças. A Polícia Rodoviária Federal continua no local do acidente para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. A pista já foi totalmente liberada. Os veículos ficaram bastante danificados. As autoridades alertam as pessoas a nunca atearam fogo às margens das rodovias, nem lançar tocos de cigarro para fora dos veículos. Em caso de fumaça, o melhor é reduzir a velocidade e buscar uma forma de ser visto. As pessoas também devem denunciar os infratores e acionar os órgãos de segurança.