Mulher morre em colisão frontal na BR-153, em Centralina

Uma mulher de 59 anos morreu em uma batida frontal na manhã deste domingo, na BR-153, em Centralina, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h e outras cinco pessoas ficaram feridas.

O fato de o trecho da BR-153 em questão ser duplicado não impediu que os dois veículos batessem de frente. De acordo com a PRF, provavelmente um deles atravessou a pista e foi parar no sentido contrário, mas a corporação não informou qual dos dois teria feito a manobra proibida ou perdido o controle.

A mulher que morreu estava em um Fiat Uno e a outra pessoa que estava junto com ela no carro ficou ferida, porém, sem informações sobre a gravidade dos ferimentos. Já os quatro ocupantes do outro veículo, um Corsa, tiveram lesões graves, segundo a PRF. A batida aconteceu na altura do Km 22 da BR-153, rodovia concedida à iniciativa privada.

