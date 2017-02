Mulher é esfaqueada durante assalto em ponto de ônibus

A onda de roubos e assaltos seguidos de agressões em Uberlândia registrou um novo caso na noite desta quarta-feira (o8), no bairro Osvaldo Rezende. Uma mulher foi esfaqueada enquanto aguardava um ônibus do transporte coletivo.

O bandido estava com uma faca e arma de fogo quando abordou a vítima na altura do cruzamento com a Avenida Raulino Cotta Pacheco, por volta de 6 horas. O ladrão puxou a bolsa da mulher e desferiu uma facada contra o abdômen da vítima. Ela foi caminhando até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro martins, para receber atendimento médico.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência sobe o caso.