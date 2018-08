Muito mais que música, Mineiro Beat proporciona diversas experiências

Festival reúne gastronomia, esporte, feira de objetos, estúdio de tatuagem e muito mais nesse fim de semana

Tudo bem que tem Lenine, Pabllo Vittar, Froid e mais 15 artistas, além de convidados. Tudo bem que tem parceiros de peso nos quesitos comida e bebida para agradar todos os gostos. Quer mais? Pode chegar que o Mineiro Beat vai proporcionar experiências que vão além da cultura, da gastronomia e das bebidas com álcool, como cerveja artesanal para maiores de 18 anos, ou sem.

Durante os dois dias do MB, sábado (11) e domingo (12), o rolê promete envolver os amantes de esportes radicais na área externa no Teatro Municipal. A estrutura contará com espaços para praticantes do slackline, skate, escalada, além do balão da Chilli Beans que levará a galera às alturas.

“Também teremos uma área verde da Horta Brasil para descanso com cadeiras e sombrinhas, além da Feira Mix onde a galera vai encontrar de tudo. Já são 20 expositores confirmados”, disse um dos produtores do festival, Felipe Gonçalves Oliveira.

E se bater aquela vontade de fazer uma tatuagem, relaxa que também vai rolar. O Mineiro Beat terá um estúdio com os profissionais Victor Rocha (GO), Paulo Miabara, Dhara Lima e Caio Honda. Sempre é hora de marcar na pele aquele momento especial.

O Mineiro Beat também oferecerá uma área de alimentação cheia de parceiros locais: Faca e Fogo com os melhores cortes de carne; Divino com comida vegetariana e vegana; Mazak com a culinária japonesa; Bali Burguer para aquele hambúrguer; Frango Frites com comidas artesanais; e Domino´s oferecendo a queridinha pizza.

Já as bebidas ficarão a cargo da nossa queridinha Guaraná Mineiro, que lança uma lata de refrigerante exclusiva do evento; e a Cervejaria Überbräu celebrando os 10 anos da marca. Tudo local, valorizando quem trabalha, produz, gera emprego e renda em Uberlândia.

O lado social também é levado a sério no MB 2018. Na data em que se comemora o Dia do Estudante, 11 de agosto, será realizado o Aulão Mineiro Beat para ajudar estudantes de baixa renda na preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade será das 14h às 16h, no auditório do Teatro Municipal. Os interessados deverão pagar um valor simbólico de R$ 30 e ainda ganharão um passaporte para os dois dias do festival.

E tem mais: o MB incentiva a meia social, que pode ser adquirida por qualquer um. É só comprar o ingresso e levar um quilo de alimento não perecível no dia do festival. Os alimentos arrecadados serão destinados a uma instituição, ainda em definição.

Se ainda não garantiu seu ingresso, corre que ainda dá tempo de comprar pelo site Ingresso Live e nas lojas Chilli Beans em Uberlândia e Araguari, podendo usar inclusive o seu cartão ValeCard. E tem mais, abrindo uma conta no Social Bank você compra ingresso com preço de primeiro lote e ainda ganha um copo promocional. Oloko!

O Mineiro Beat tem patrocínio do Guaraná Mineiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

LINE-UP

Sábado (11/08): Thascya convida Jade Baraldo, Pabllo Vittar, Froid, Mato Seco, Rimas e Melodias, Cícero, Udischool convida LKS, Muñoz e Sick.

Domingo (12/08): KVSH, Francisco El Hombre, Rincon Sapiência, Lenine, Venosa convida Beto Bruno, EPB Sessions, Trio Ângulo Mineiro convida Bocato e F. Rodovalho, Vaine convida Tiagobits e Kainã e Translúcido

Mineiro Beat 2018 em Uberlândia

Data: 11 e 12 de agosto (sábado e domingo)

Local: Teatro Municipal – Avenida Rondon Pacheco, 7070

Horário: 16h às 00h

Ingressos online: https://ingressolive.com/mineirobeat

Pontos de venda: Chilli Beans (Pratic Shopping, Center Shopping e Uberlândia Shopping) e em Araguari na rua Afonso Pena, 569

MB no Facebook: https://www.facebook.com/MineiroBeat/